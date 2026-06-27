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Зои Кравиц показала кольцо с бриллиантом, подтвердив помолвку с Гарри Стайлсом

Актриса появилась на вечеринке в Лондоне
Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Зои Кравиц вышла в свет в Лондоне. Как сообщает Page Six, актриса посетила вечеринку ювелирного бренда, где открыто продемонстрировала свое обручальное кольцо, таким образом впервые официально подтвердив слухи о помолвке с музыкантом Гарри Стайлсом.

Для выхода 37-летняя Кравиц выбрала лаконичное белое шелковое платье на одно плечо, дополнив образ браслетами и белыми туфлями на каблуках. Однако главным акцентом образа стало кольцо с массивным бриллиантом огранки «кушон» в гладкой оправе из золота.

Зои Кравиц
Зои КравицИсточник: Legion-Media.ru

Ранее Зои Кравиц и Гарри Стайлса застали во время прогулки в Лондоне. Тогда журналисты заметили кольцо с крупным бриллиантом на левой руке актрисы, это дало повод предположить, что музыкант сделал возлюбленной предложение.