Зои Кравиц показала кольцо с бриллиантом, подтвердив помолвку с Гарри Стайлсом

Зои Кравиц вышла в свет в Лондоне. Как сообщает Page Six, актриса посетила вечеринку ювелирного бренда, где открыто продемонстрировала свое обручальное кольцо, таким образом впервые официально подтвердив слухи о помолвке с музыкантом Гарри Стайлсом.
Для выхода 37-летняя Кравиц выбрала лаконичное белое шелковое платье на одно плечо, дополнив образ браслетами и белыми туфлями на каблуках. Однако главным акцентом образа стало кольцо с массивным бриллиантом огранки «кушон» в гладкой оправе из золота.
Ранее Зои Кравиц и Гарри Стайлса застали во время прогулки в Лондоне. Тогда журналисты заметили кольцо с крупным бриллиантом на левой руке актрисы, это дало повод предположить, что музыкант сделал возлюбленной предложение.