Екатерина Климова появилась на кинофестивале в необычном образе

Зрителям также представили международное жюри основного конкурса в 2026 году. В его состав вошли иранский актер, монтажер и продюсер Бабак Карими, программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук, российская актриса Софья Лебедева, итальянский кинопродюсер, режиссер, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шаретта и российский режиссер Алексей Герман-младший.