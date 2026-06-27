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Екатерина Климова появилась на кинофестивале в необычном образе

Актриса провела церемонию открытия фестиваля искусств «Зеркало»
Екатерина Климова на фестивале «Зеркало»
Екатерина Климова на фестивале «Зеркало»

Екатерина Климова стала ведущей церемонии открытия XX Международного фестиваля кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского». Киносмотр традиционно проходит в Ивановской области, в том числе в Юрьевце – городе детства прославленного режиссера.

48-летняя актриса для торжественного мероприятия выбрала белоснежный наряд: ажурную полупрозрачную юбку в пол со шлейфом, подчеркивающую стройный силуэт звезды, и атласный жакет с объемными плечами. Завершили образ стильные акценты – черная шелковая бабочка на шее и длинные серьги.

Екатерина Климова, фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»
Екатерина Климова, фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Артистка уложила волосы в пучок сзади и сделала яркий макияж с акцентом на губах – с помадой винного оттенка.

Во время церемонии Климова прочла письма из личного семейного архива Тарковских, которые впервые были представлены и озвучены публично.

Екатерина Климова, фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»
Екатерина Климова, фото: пресс-служба фестиваля «Зеркало»

Зрителям также представили международное жюри основного конкурса в 2026 году. В его состав вошли иранский актер, монтажер и продюсер Бабак Карими, программный директор Сеульской синематеки Ким Сон Ук, российская актриса Софья Лебедева, итальянский кинопродюсер, режиссер, организатор фестивалей, дистрибьютор российских фильмов в Италии Рино Шаретта и российский режиссер Алексей Герман-младший.

Ранее на открытии фестиваля «Зеркало 2026» с речью выступила Ольга Любимова, подчеркнув важность смотра.