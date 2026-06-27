Сидящему в тюрьме Харви Вайнштейну вынесут еще один приговор

Ранее Вайнштейн подал в суд на город Нью-Йорк и его систему здравоохранения. Адвокаты продюсера утверждают, что их клиент в тюрьме на острове Райкерс находился в антисанитарных условиях и получал некачественную медицинскую помощь. Также отмечалась низкая температура воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды.