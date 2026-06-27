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Сидящему в тюрьме Харви Вайнштейну вынесут еще один приговор

NYT: Суд в Калифорнии повторно вынесет приговор кинопродюсеру
Харви Вайнштейн
Харви ВайнштейнИсточник: Legion-Media.ru

Суд в Калифорнии повторно вынесет приговор скандальному голливудскому кинопродюсеру Харви Вайнштейну по делу об изнасиловании после того, как суд в Нью-Йорке по просьбе прокуратуры снял соответствующие обвинения. Об этом сообщает The New York Times (NYT).

«Cуд Калифорнии отклонил ходатайство Харви Вайнштейна об отмене обвинительного приговора за изнасилование, вынесенного в 2022 году в Лос-Анджелесе, но постановил, что опальному кинопродюсеру будет назначено новое наказание судом низшей инстанции», — говорится в публикации.

Прокуратура Нью-Йорка сняла обвинение после того, как в мае присяжные не смогли вынести вердикт по делу об изнасиловании Вайнштейном начинающей актрисы в гостиничном номере в 2013 году.

Ранее Вайнштейн подал в суд на город Нью-Йорк и его систему здравоохранения. Адвокаты продюсера утверждают, что их клиент в тюрьме на острове Райкерс находился в антисанитарных условиях и получал некачественную медицинскую помощь. Также отмечалась низкая температура воздуха в помещении и отсутствие чистой одежды.