За знаменитое полотенце из «Криминального чтива» предложили 77 тыс. рублей

Предмет появляется в одном из комедийных эпизодов культового фильма Квентина Тарантино 1994 года. После того, как Винсент Вега (Джон Траволта) случайно стреляет в Марвина на заднем сиденье их машины, он и Джулс Уинфилд (Сэмюэл Л. Джексон) оказываются с головы до ног в крови. «Уборщик» места преступления Уинстон Вулф (Харви Кейтель) поливает их на заднем дворе и бросает им полотенца, чтобы герои вытерлись.