В 2024 году Панина, который сейчас живет в США, заочно осудили в РФ на шесть лет лишения свободы с дополнительным запретом на управление интернет-ресурсами сроком на три года. Уголовное преследование в отношении артиста началось после того, как он разместил в социальной сети запись, где оправдывал теракт на Крымском мосту.