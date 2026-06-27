Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Стал известен размер миллионного долга Алексея Панина перед налоговой

48-летний актер не выплатил государству крупную сумму
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алексей Панин
Алексей ПанинИсточник: Legion-Media.ru

Актер Алексей Панин (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) накопил долг перед российской налоговой службой почти на 2,5 млн рублей — сообщает Mash. Кроме того, по данным канала, задолженность артиста по налогам и сборам составляет около 212 тысяч рублей.

Mash отмечает, что финансовые трудности у Панина начались несколько лет назад. Приставы ФССП России закрыли исполнительное производство по взысканию с актера 411 тысяч рублей долга по кредитам. Причиной стало то, что им не удалось найти ни должника, ни имущества, которое можно было бы изъять. 

В 2024 году Панина, который сейчас живет в США, заочно осудили в РФ на шесть лет лишения свободы с дополнительным запретом на управление интернет-ресурсами сроком на три года. Уголовное преследование в отношении артиста началось после того, как он разместил в социальной сети запись, где оправдывал теракт на Крымском мосту.

Ранее жители Молдавии выступили против проведения в своей столице спектакля с Паниным.