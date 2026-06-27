Актер Алексей Панин (признан в России иноагентом, внесен в перечень террористов и экстремистов) накопил долг перед российской налоговой службой почти на 2,5 млн рублей — сообщает Mash. Кроме того, по данным канала, задолженность артиста по налогам и сборам составляет около 212 тысяч рублей.
Mash отмечает, что финансовые трудности у Панина начались несколько лет назад. Приставы ФССП России закрыли исполнительное производство по взысканию с актера 411 тысяч рублей долга по кредитам. Причиной стало то, что им не удалось найти ни должника, ни имущества, которое можно было бы изъять.
В 2024 году Панина, который сейчас живет в США, заочно осудили в РФ на шесть лет лишения свободы с дополнительным запретом на управление интернет-ресурсами сроком на три года. Уголовное преследование в отношении артиста началось после того, как он разместил в социальной сети запись, где оправдывал теракт на Крымском мосту.
Ранее жители Молдавии выступили против проведения в своей столице спектакля с Паниным.