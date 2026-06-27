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Евгений Цыганов поделился фото с выпускного 17-летней дочери

София Цыганова окончила школу
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Евгений Цыганов и его дочь Софья
Евгений Цыганов и его дочь СофьяИсточник: Соцсети

Евгений Цыганов поделился радостью с подписчиками: его 17-летняя дочь София окончила школу. И артист, и сама выпускница опубликовали снимки с важного события.

На фотографиях София Цыганова запечатлена в черном платье и с букетом цветов. Кроме того, девушка показала снимки с городского мероприятия, которое проходило на ВДНХ. Среди выступающих оказался и ее отец: 47-летний Цыганов поднялся на сцену вместе со своей группой Me4ta.

Дочь Евгения Цыганова София / фото: соцсети
Дочь Евгения Цыганова София / фото: соцсети

София — вторая дочь Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой. Она пошла по стопам родителей и уже снялась в нескольких короткометражных лентах. Всего у бывших супругов семеро общих детей: четыре мальчика и три девочки. 21-летняя Полина Цыганова тоже стала актрисой. 

Дочь Евгения Цыганова София / фото: соцсети
Дочь Евгения Цыганова София / фото: соцсети

Цыганов и Леонова прожили вместе более десяти лет, однако официально свои отношения не регистрировали. Когда актриса была беременна седьмым ребенком, Цыганов ушел от нее к Юлии Снигирь, которая в тот момент тоже была в положении. Из-за этого на Снигирь обрушилась волна критики в интернете. 

Ранее Юлия Снигирь показала редкий снимок с десятилетним сыном от Цыганова.