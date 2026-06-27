Цыганов и Леонова прожили вместе более десяти лет, однако официально свои отношения не регистрировали. Когда актриса была беременна седьмым ребенком, Цыганов ушел от нее к Юлии Снигирь, которая в тот момент тоже была в положении. Из-за этого на Снигирь обрушилась волна критики в интернете.