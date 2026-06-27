Евгений Цыганов поделился радостью с подписчиками: его 17-летняя дочь София окончила школу. И артист, и сама выпускница опубликовали снимки с важного события.
На фотографиях София Цыганова запечатлена в черном платье и с букетом цветов. Кроме того, девушка показала снимки с городского мероприятия, которое проходило на ВДНХ. Среди выступающих оказался и ее отец: 47-летний Цыганов поднялся на сцену вместе со своей группой Me4ta.
София — вторая дочь Евгения Цыганова и актрисы Ирины Леоновой. Она пошла по стопам родителей и уже снялась в нескольких короткометражных лентах. Всего у бывших супругов семеро общих детей: четыре мальчика и три девочки. 21-летняя Полина Цыганова тоже стала актрисой.
Цыганов и Леонова прожили вместе более десяти лет, однако официально свои отношения не регистрировали. Когда актриса была беременна седьмым ребенком, Цыганов ушел от нее к Юлии Снигирь, которая в тот момент тоже была в положении. Из-за этого на Снигирь обрушилась волна критики в интернете.
Ранее Юлия Снигирь показала редкий снимок с десятилетним сыном от Цыганова.