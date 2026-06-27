Любимова отметила роль фестиваля «Зеркало» в продвижении авторского кино

«Фестиваль бережно хранит память об Андрее Тарковском и продолжает развивать художественные идеи режиссера. Символично, что “Зеркало” проходит на земле, неразрывно связанной с его именем. В год двадцатилетия смотра организаторы представят зрителям дипломную работу Тарковского “Каток и скрипка”, а также один из ключевых фильмов в творчестве мастера “Страсти по Андрею”», — отметила министр культуры.