Любимова отметила роль фестиваля «Зеркало» в продвижении авторского кино

МОСКВА, 26 июня. /ТАСС/. Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» за 20 лет стал авторитетной площадкой, открывающей российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. Об этом заявила министр культуры РФ Ольга Любимова в видеообращении к участникам и гостям на открытии фестиваля.
«За 20 лет смотр стал авторитетной площадкой, открывающей российским зрителям выдающиеся произведения мирового авторского кино. В юбилейной программе — самобытные фильмы из разных стран, отражающие многообразие современного кинематографа. Особое место занимают отечественные ленты, подтверждающие высокий уровень национальной авторской школы», — сказала она.
По словам Любимовой, фестиваль не только знакомит зрителей с современным авторским кинематографом, но и сохраняет творческое наследие Тарковского.
«Фестиваль бережно хранит память об Андрее Тарковском и продолжает развивать художественные идеи режиссера. Символично, что “Зеркало” проходит на земле, неразрывно связанной с его именем. В год двадцатилетия смотра организаторы представят зрителям дипломную работу Тарковского “Каток и скрипка”, а также один из ключевых фильмов в творчестве мастера “Страсти по Андрею”», — отметила министр культуры.
О фестивале
XX Международный фестиваль кино, музыки и архитектуры «Зеркало. Философия Тарковского» проходит с 26 по 30 июня в Иванове, Юрьевце и других городах Ивановской области. В программу юбилейного смотра вошли международный конкурс, программы российского кино «Свои» и «Свои. Короткий метр», а также внеконкурсные кинопоказы, концерты, творческие встречи, презентации книг и специальные проекты.
В международный конкурс фестиваля вошли восемь фильмов, созданных кинематографистами из 10 стран — Алжира, Великобритании, Ирана, Испании, Катара, Кыргызстана, России, США, Турции и Франции. Россию в основном конкурсе представляют картины «Харон» Акима Салбиева и «Пустые места» Никиты Миклушова. В программе российского кино «Свои» представлены 14 полнометражных картин, а в программу «Свои. Короткий метр» вошли 18 российских короткометражных фильмов. Победителей обеих секций определят зрители путем голосования.
Основной площадкой фестиваля станет кинотеатр «Лодзь» в Иванове. Показы также пройдут в Шуе, Кохме, Кинешме и других городах Ивановской области. Программным директором фестиваля является киновед и кинокритик Сергей Лаврентьев. Отборщиком программы короткого метра выступил Вадим Рутковский.
Киносмотр учрежден в 2007 году правительством Ивановской области при поддержке Минкультуры России в честь 75-летия со дня рождения Тарковского. ТАСС — генеральный информационный партнер.
Ранее российские звезды появились на закрытии фестиваля сериалов «Пилот».