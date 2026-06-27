Netflix снимет шпионский сериал с Милли Бобби Браун и Дэвидом Харбором в главных ролях. Дуэт, хорошо знакомый зрителям по хиту платформы «Очень странные дела», снова встретится на экране — на этот раз в истории об отце и дочери, втянутых в мир разведки.