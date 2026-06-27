Netflix снимет шпионский сериал с Милли Бобби Браун и Дэвидом Харбором в главных ролях. Дуэт, хорошо знакомый зрителям по хиту платформы «Очень странные дела», снова встретится на экране — на этот раз в истории об отце и дочери, втянутых в мир разведки.
По сюжету, бывший агент ФБР, давно отошедший от дел, узнает, что его дочь Ребекка, пошедшая по его стопам, пропала во время операции. Чтобы ее найти, ему придется вернуться к прошлому. Проект создается по мотивам романа Пола Уорнера «A Spy in the Blood».
Автором сценария и шоураннером выступит Джек Торн — один из создателей нашумевшего мини-сериала Netflix «Переходный возраст». Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови выступают исполнительными продюсерами наравне с Харбором.
Для Браун и Торна это уже вторая совместная работа: сценарист написал обе части «Энолы Холмс» — франшизы Netflix, в которой актриса сыграла главную роль.
Интересно, что ранее Дэвид Харбор впервые высказался о конфликте с Бобби Браун на съемках «Очень странных дел».