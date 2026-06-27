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Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор снова сыграют отца и дочь в сериале Netflix

Знаменитый дуэт из «Очень странных дел» воссоединится на экранах
Кадр из сериала «Очень странные дела»
Кадр из сериала «Очень странные дела»

Netflix снимет шпионский сериал с Милли Бобби Браун и Дэвидом Харбором в главных ролях. Дуэт, хорошо знакомый зрителям по хиту платформы «Очень странные дела», снова встретится на экране — на этот раз в истории об отце и дочери, втянутых в мир разведки.

По сюжету, бывший агент ФБР, давно отошедший от дел, узнает, что его дочь Ребекка, пошедшая по его стопам, пропала во время операции. Чтобы ее найти, ему придется вернуться к прошлому. Проект создается по мотивам романа Пола Уорнера «A Spy in the Blood».

Автором сценария и шоураннером выступит Джек Торн — один из создателей нашумевшего мини-сериала Netflix «Переходный возраст». Милли Бобби Браун и ее муж Джейк Бонджови выступают исполнительными продюсерами наравне с Харбором.

Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор в сериале «Очень странные дела»
Милли Бобби Браун и Дэвид Харбор в сериале «Очень странные дела»

Для Браун и Торна это уже вторая совместная работа: сценарист написал обе части «Энолы Холмс» — франшизы Netflix, в которой актриса сыграла главную роль. 

Интересно, что ранее Дэвид Харбор впервые высказался о конфликте с Бобби Браун на съемках «Очень странных дел».