«Мы с ним взяли 0,5 чаю, посидели, поговорили. Я ему сказал: “Бать, зачем ты так сказал, вот так в то время?” Но уже спустя годы. Мы посмеялись с ним, примирились. С тех у меня чистое сердце и у него тоже было. Мне нравилась чистота наших отношений. Это важно. Потом бывает поздно. Ты можешь грустить о том, что чего-то не сделал или не сказал», — заключил звезда фильма «Бумер».