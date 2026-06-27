Андрей Мерзликин представил свой новый фильм «Дед Фомич». В картине он сыграл сына главного героя Фомича (Николай Добрынин).
Корреспондент Кино Mail поинтересовался у артиста: какие отношения у него были с его отцом и какие ценные советы родитель ему дал.
«Наверное, вы сейчас улыбнетесь и вспомните это выражение. Но с детства папа всегда учил меня двум правилам. Первое: всегда придерживайся золотой середины. У него это выражалось так: вперед не суйся и сзади не плетись. Второе: бей первым», — ответил Мерзликин.
А вот своим детям он дает советы только тогда, когда они просят.
«Если это непрошенная вещь, то уже ничего не даю. А они пока и не спрашивают», — добавил актер.
Также он рассказал, что у его героя и персонажа Николая Добрынина складываются непростые отношения. Актер признался, что с проблемой отцов и детей сталкивался каждый, в том числе и он.
Артист вспомнил, что у него тоже были недопонимания с отцом, из-за которых потом возникали дистанции между ними. Мерзликин подчеркнул, что в любой ситуации важно говорить со своими родными и решать все конфликты.
«Мы с ним взяли 0,5 чаю, посидели, поговорили. Я ему сказал: “Бать, зачем ты так сказал, вот так в то время?” Но уже спустя годы. Мы посмеялись с ним, примирились. С тех у меня чистое сердце и у него тоже было. Мне нравилась чистота наших отношений. Это важно. Потом бывает поздно. Ты можешь грустить о том, что чего-то не сделал или не сказал», — заключил звезда фильма «Бумер».
Отец Андрея Мерзликина, Илья Федорович Мерзликин, ушел из жизни в мае 2025 года. Ему было 77 лет.