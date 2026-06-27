Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

51-летняя Ева Лонгория показала фигуру в бикини

Актриса отдыхает в Испании вместе с маленьким сыном
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Ева Лонгория
Ева ЛонгорияИсточник: Legion-Media

51-летняя Ева Лонгория проводит отпуск в Испании вместе со своим 8-летним сыном Сантьяго, рожденным в браке с миллиардером Хосе Антонио Бастоном. Актриса поделилась в соцсетях видео. На них она прыгает в бассейн и гуляет по побережью в компании ребенка.

Ева Лонгория / фото: соцсети
Ева Лонгория / фото: соцсети
Ева Лонгория / фото: соцсети
Ева Лонгория / фото: соцсети

В прошлом Лонгория была замужем за актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером. Со спортсменом звезда развелась со скандалом в 2011 году из-за его многочисленных измен. При этом бывшие супруги смогли восстановить отношения — недавно они встретились на съемках кулинарного шоу.

Ранее Ева Лонгория поделилась фото в красном облегающем боди и шортах.