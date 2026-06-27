В прошлом Лонгория была замужем за актером Тайлером Кристофером и баскетболистом Тони Паркером. Со спортсменом звезда развелась со скандалом в 2011 году из-за его многочисленных измен. При этом бывшие супруги смогли восстановить отношения — недавно они встретились на съемках кулинарного шоу.