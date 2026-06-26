Андрей Мерзликин на премьере фильма «Дед Фомич» порассуждал о том, как важно беречь свою семью. Как стало известно Кино Mail, актер призывает работать над семейными отношениями и беречь своих близких.
«Слово “ценности” затаскали в последнее время, но тем не менее это слово имеет очень глубокие аспекты. Это касается того, насколько хрупко и насколько тяжело приобретаются любого рода отношения, когда эти отношения рождают то чувство, которое мы называем семья. Очень важно беречь это. Очень быстро все разваливается. Раньше нам казалось, что это что-то навсегда, на всю жизнь, но оказывается, что семья нуждается в такой же заботе, как и все вокруг. Как мы о себе заботимся, так же важно заботиться о тех людях, которые с нами», — высказался артист.
Он отметил, что в комедии «Дед Фомич» как раз поднимается тема семейных отношений и показывается, насколько порой они могут быть хрупкими и легко разрушаться.
По словам Мерзликина, близким людям очень важно говорить друг с другом. Он напомнил, что часто бывают такие ситуации, когда родственники живут в одном доме, но не делятся своими мыслями и переживаниями.
«На самом деле порой просто увидеть друг друга — это уже важно. Ведь иногда не происходит в жизни каких-то эмоциональных чувственных событий по той причине, что мы не успеваем разговаривать, встречаться, обыденные вещи какие-то делать. Мы все заняты. Люди живут под одной крышей и не разговаривают, а надо общаться. Потому что за общением открывается чувственность, за чувственностью — смысл. А нужно так: поговорили, поделились, рассказали друг про друга и друг другу, может быть, помогли», — отметил артист.
Он подчеркнул, что в его семье отношения строятся по такому принципу.
Напомним, Андрей Мерзликин в 2025 году развелся с супругой Анной Осокиной, с которой прожил почти 20 лет. В их браке родилось четверо детей: сыновья Федор и Макар, а также дочери Серафима и Евдокия.