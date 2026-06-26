«Слово “ценности” затаскали в последнее время, но тем не менее это слово имеет очень глубокие аспекты. Это касается того, насколько хрупко и насколько тяжело приобретаются любого рода отношения, когда эти отношения рождают то чувство, которое мы называем семья. Очень важно беречь это. Очень быстро все разваливается. Раньше нам казалось, что это что-то навсегда, на всю жизнь, но оказывается, что семья нуждается в такой же заботе, как и все вокруг. Как мы о себе заботимся, так же важно заботиться о тех людях, которые с нами», — высказался артист.