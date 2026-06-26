Кроме того, Pixar готовит мультфильм о коте Неро. История развернется вокруг домашнего питомца, который остался один в Венеции и случайно попал в банду к кошачьему дону Рокко. Чтобы выбраться из паутины преступного мира, Неро должен выполнить последнее задание мафии — украсть скрипку.