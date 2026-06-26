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Pixar готовит мультфильм про Дори из вселенной «В поисках Немо»

Студия снимет короткий метр о синей рыбке
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Кадр из мультфильма «В поисках Дори»
Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Студия Pixar готовит короткометражку о синей рыбке Дори из вселенной «В поисках Немо». Лента получила название «Влюбленная Дори». По сюжету героиня влюбится в полиэтиленовый пакет, который она по ошибке примет за медузу, сообщает Variety.

Это не первый проект студии, посвященный Дори. В 2016 году вышел полнометражный сиквел «В поисках Немо» — «В поисках Дори». Картина рассказывала о поисках родителей рыбки.

Кадр из мультфильма «В поисках Дори»
Кадр из мультфильма «В поисках Дори»

Кроме того, Pixar готовит мультфильм о коте Неро. История развернется вокруг домашнего питомца, который остался один в Венеции и случайно попал в банду к кошачьему дону Рокко. Чтобы выбраться из паутины преступного мира, Неро должен выполнить последнее задание мафии — украсть скрипку.

Ранее стало известно, когда выйдет спин-оффа «Шрэка» про Осла. 