Студия Pixar готовит короткометражку о синей рыбке Дори из вселенной «В поисках Немо». Лента получила название «Влюбленная Дори». По сюжету героиня влюбится в полиэтиленовый пакет, который она по ошибке примет за медузу, сообщает Variety.
Это не первый проект студии, посвященный Дори. В 2016 году вышел полнометражный сиквел «В поисках Немо» — «В поисках Дори». Картина рассказывала о поисках родителей рыбки.
Кроме того, Pixar готовит мультфильм о коте Неро. История развернется вокруг домашнего питомца, который остался один в Венеции и случайно попал в банду к кошачьему дону Рокко. Чтобы выбраться из паутины преступного мира, Неро должен выполнить последнее задание мафии — украсть скрипку.
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