Зендая и Том Холланд продолжает промотур фильма «Человек-паук: Новый день».
Недавно актриса появилась на Трафальгарской площади в архивном платье от знаменитого британского модельера Джона Гальяно из весенней коллекции 1997 года. Наряд украшала «драгоценная» паутина, расположенная по спине. На безымянном пальце звезды поклонники рассмотрели помолвочное и обручальное кольца.
В рамках промотура актриса демонстрировала и другие эффектные образы. На одно из мероприятий Зендая выходила в дешевой футболке с Человеком-пауком. Также поклонникам запомнился образ с полупрозрачным платьем.
Ранее актриса рассказала, какой фильм смотрела на первом в жизни свидании.