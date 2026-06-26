Недавно актриса появилась на Трафальгарской площади в архивном платье от знаменитого британского модельера Джона Гальяно из весенней коллекции 1997 года. Наряд украшала «драгоценная» паутина, расположенная по спине. На безымянном пальце звезды поклонники рассмотрели помолвочное и обручальное кольца.