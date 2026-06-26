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Зендая блистала на дорожке в кутюрном платье с паутиной на спине

На пальце звезды заметили обручальное кольцо
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media

Зендая и Том Холланд продолжает промотур фильма «Человек-паук: Новый день».

Недавно актриса появилась на Трафальгарской площади в архивном платье от знаменитого британского модельера Джона Гальяно из весенней коллекции 1997 года. Наряд украшала «драгоценная» паутина, расположенная по спине. На безымянном пальце звезды поклонники рассмотрели помолвочное и обручальное кольца.

Зендая
ЗендаяИсточник: Legion-Media.ru

В рамках промотура актриса демонстрировала и другие эффектные образы. На одно из мероприятий Зендая выходила в дешевой футболке с Человеком-пауком. Также поклонникам запомнился образ с полупрозрачным платьем.

Ранее актриса рассказала, какой фильм смотрела на первом в жизни свидании.