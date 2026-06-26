Старший сын Майкла Джексона опубликовал редкое фото с ним: «Скучаю по тебе»

В 17‑ю годовщину смерти Майкла Джексона его старший сын Принс поделился в сторис архивным фото с отцом. На снимке поп‑король держит на руках новорожденного наследника. «Скучаю по тебе. Надеюсь, ты чувствуешь любовь», — написал он.
Большую часть жизни Принс старался держаться в стороне от публичности, но в последние годы стал активнее вести соцсети и появляться на мероприятиях вместе с братом Биги и сестрой Пэрис. Сегодня он сосредоточен на благотворительности. Кроме того, в этом году Принс выступил исполнительным продюсером байопика «Майкл», главную роль в котором сыграл его двоюродный брат Джаафар Джексон.
Отношение к картине в семье оказалось неоднозначным. Если Принс, его брат и другие родственники поддержали проект и присутствовали на премьере, то Пэрис дистанцировалась от фильма. В сентябре 2025 года она заявила, что не участвовала в создании ленты, а ее замечания к раннему сценарию, которые она сочла «нечестными», проигнорировали.