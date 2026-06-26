Старший сын Майкла Джексона опубликовал редкое фото с ним: «Скучаю по тебе»

Отношение к картине в семье оказалось неоднозначным. Если Принс, его брат и другие родственники поддержали проект и присутствовали на премьере, то Пэрис дистанцировалась от фильма. В сентябре 2025 года она заявила, что не участвовала в создании ленты, а ее замечания к раннему сценарию, которые она сочла «нечестными», проигнорировали.