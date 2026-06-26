Режиссер Никита Михалков высказался о ситуации вокруг блогерши Виктории Бони, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину. Свою оценку реакции Кремля он дал на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».
Михалков назвал знаменитость «милой», но поставил под сомнение, что она вправе говорить от лица всего народа с главой государства.
«И представитель Кремля на полном серьезе ей отвечает, что работа идет. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя жить в ощущении зазеркалья», — заявил режиссер.
Он также призвал не считать людей дураками и подчеркнул: большинство граждан способны распознать ложь.
Еще в мае Михалков реагировал на публичное обращение блогерши к президенту, отметив, что «шумиху» создало не оно само, а реакция на него властей.
Ранее Виктория Боня эмоционально обратилась к женщинам.