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Никита Михалков оценил реакцию Кремля на обращение Виктории Бони

Режиссер Михалков резко высказался о ситуации с Боней
Никита Михалков
Никита МихалковИсточник: Legion-Media.ru

Режиссер Никита Михалков высказался о ситуации вокруг блогерши Виктории Бони, которая обратилась к президенту России Владимиру Путину. Свою оценку реакции Кремля он дал на Петербургском международном юридическом форуме. Об этом сообщает Telegram-канал «Осторожно, новости».

Михалков назвал знаменитость «милой», но поставил под сомнение, что она вправе говорить от лица всего народа с главой государства.

«И представитель Кремля на полном серьезе ей отвечает, что работа идет. Ну, братцы, правда. Или трусы наденьте, или крест снимите. Нельзя жить в ощущении зазеркалья», — заявил режиссер.

Он также призвал не считать людей дураками и подчеркнул: большинство граждан способны распознать ложь.

Еще в мае Михалков реагировал на публичное обращение блогерши к президенту, отметив, что «шумиху» создало не оно само, а реакция на него властей.

Ранее Виктория Боня эмоционально обратилась к женщинам.