Брэд Питт и Эдвард Нортон побывали на матче ЧМ-2026 между сборными США и Турции. Кадры, на которых актеры стоят рядом, превратились в мем.
Фанаты вспомнили культовый фильм «Бойцовский клуб». Там Нортон играет мужчину, который долгое время общается с загадочным Тайлером Дерденом в исполнении Питта. В конце концов оказывается, что никакого Тайлера Дердена нет — он был лишь плодом воображения главного героя.
В сети начали шутить, что Нортон на протяжении всей игры вел диалог сам с собой — прямо как его персонаж.
«Некоторые реальные опасения насчет психического здоровья Эдварда Нортона. Здесь мы видим, как он разговаривает сам с собой», — написал один из пользователей.
Ранее инсайдеры рассказали, что Брэд Питт не собирается жениться на своей молодой возлюбленной.