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Брэд Питт и Эдвард Нортон встретились на ЧМ и стали новым мемом

Пользователи сети вспомнили сюжет «Бойцовского клуба», в котором актеры сыграли главные роли
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Брэд Питт и Эдвард Нортон
Брэд Питт и Эдвард НортонИсточник: Legion-Media

Брэд Питт и Эдвард Нортон побывали на матче ЧМ-2026 между сборными США и Турции. Кадры, на которых актеры стоят рядом, превратились в мем. 

Фанаты вспомнили культовый фильм «Бойцовский клуб». Там Нортон играет мужчину, который долгое время общается с загадочным Тайлером Дерденом в исполнении Питта. В конце концов оказывается, что никакого Тайлера Дердена нет — он был лишь плодом воображения главного героя.

Эдвард Нортон и Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»
Эдвард Нортон и Брэд Питт в фильме «Бойцовский клуб»

В сети начали шутить, что Нортон на протяжении всей игры вел диалог сам с собой — прямо как его персонаж.

Брэд Питт и Эдвард Нортон / фото: соцсети
Брэд Питт и Эдвард Нортон / фото: соцсети

«Некоторые реальные опасения насчет психического здоровья Эдварда Нортона. Здесь мы видим, как он разговаривает сам с собой», — написал один из пользователей.

Ранее инсайдеры рассказали, что Брэд Питт не собирается жениться на своей молодой возлюбленной.