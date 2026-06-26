Фанаты вспомнили культовый фильм «Бойцовский клуб». Там Нортон играет мужчину, который долгое время общается с загадочным Тайлером Дерденом в исполнении Питта. В конце концов оказывается, что никакого Тайлера Дердена нет — он был лишь плодом воображения главного героя.