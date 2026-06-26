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Алика Смехова улетела из России вместе с 18-летним сыном Макаром

Актриса рассказала, что улетела с сыном в Англию
Алика Смехова
Алика Смехова

Алика Смехова, дочь легендарного исполнителя роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова, улетела из России вместе со своим сыном. Об этом артистка сообщила лично подписчикам в соцсети.

Сейчас она находится в Англии вместе с 18-летним Макаром и уже поделилась снимками из поездки.

Алика Смехова с сыном Макаром / фото: соцсети
Алика Смехова с сыном Макаром / фото: соцсети

Ранее Смехова признавалась, что не успела заметить, как ее младший ребенок вырос и превратился в статного юношу с «атлетическим телосложением». По словам актрисы, сын часто слышит комплименты от окружающих, и она этим очень гордится.

Личность отца Макара Алика держит в секрете и никак не комментирует слухи на эту тему. Как рассказывала сама артистка, бывший возлюбленный ушел от нее, узнав о беременности, поэтому сейчас они не поддерживают никаких отношений.

Ранее Алика Смехова показала редкое фото с 26-летним сыном.