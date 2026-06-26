Алика Смехова, дочь легендарного исполнителя роли в фильме «Д’Артаньян и три мушкетера» Вениамина Смехова, улетела из России вместе со своим сыном. Об этом артистка сообщила лично подписчикам в соцсети.
Сейчас она находится в Англии вместе с 18-летним Макаром и уже поделилась снимками из поездки.
Ранее Смехова признавалась, что не успела заметить, как ее младший ребенок вырос и превратился в статного юношу с «атлетическим телосложением». По словам актрисы, сын часто слышит комплименты от окружающих, и она этим очень гордится.
Личность отца Макара Алика держит в секрете и никак не комментирует слухи на эту тему. Как рассказывала сама артистка, бывший возлюбленный ушел от нее, узнав о беременности, поэтому сейчас они не поддерживают никаких отношений.
Ранее Алика Смехова показала редкое фото с 26-летним сыном.