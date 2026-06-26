Алена Хмельницкая обратилась к своей младшей дочери от Тиграна Кеосаяна в ее день рождения — Ксения отметила 16-летие.
«В это сложно поверить, но сегодня моей младшей доченьке 16 лет! Я так люблю тебя, моя планета Ксюшон, так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы рядом с тобой оказывались хорошие люди», — написала Хмельницкая.
Актриса пожелала наследнице наслаждаться беззаботностью и пообещала всегда быть рядом.
Этот день рождения стал для Ксении первым без отца. Тигран Кеосаян ушел из жизни в сентябре 2025 года после девяти месяцев, проведенных в коме. Ему было 59 лет.
Хмельницкая и Кеосаян были вместе около 20 лет. У них родились две дочери — Александра и Ксения. После развода режиссер сохранил теплые отношения с бывшей женой и детьми.
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