Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Алена Хмельницкая обратилась к дочери от Тиграна Кеосаяна в ее 16-летие

Актриса поделилась трогательным постом
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Алена Хмельницкая
Алена ХмельницкаяИсточник: Legion-Media.ru

Алена Хмельницкая обратилась к своей младшей дочери от Тиграна Кеосаяна в ее день рождения — Ксения отметила 16-летие. 

«В это сложно поверить, но сегодня моей младшей доченьке 16 лет! Я так люблю тебя, моя планета Ксюшон, так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы рядом с тобой оказывались хорошие люди», — написала Хмельницкая.

Актриса пожелала наследнице наслаждаться беззаботностью и пообещала всегда быть рядом.

Этот день рождения стал для Ксении первым без отца. Тигран Кеосаян ушел из жизни в сентябре 2025 года после девяти месяцев, проведенных в коме. Ему было 59 лет.

Алена Хмельницкая и Тигран Кеосаян
Алена Хмельницкая и Тигран КеосаянИсточник: Legion-Media.ru

Хмельницкая и Кеосаян были вместе около 20 лет. У них родились две дочери — Александра и Ксения. После развода режиссер сохранил теплые отношения с бывшей женой и детьми. 

Ранее Алена Хмельницкая раскрыла, кем работала в молодости.