«В это сложно поверить, но сегодня моей младшей доченьке 16 лет! Я так люблю тебя, моя планета Ксюшон, так хочу, чтобы ты была счастлива, чтобы рядом с тобой оказывались хорошие люди», — написала Хмельницкая.