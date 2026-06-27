По словам Эндрю Скотта, создателям «Давления» было важно показать, что Эйзенхауэр был прежде всего живым человеком со своими недостатками, и Фрейзеру удалось сделать его и харизматичным, и грозным. «В Брендане есть это удивительное сочетание легкости, обаяния и внутренней силы. При этом физически он может выглядеть очень внушительно», — заметил звезда «Шерлока».