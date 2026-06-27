Ирландский актер Эндрю Скотт поделился впечатлениями о совместной работе с обладателем премии «Оскар» Бренданом Фрейзером в исторической драме «Давление». Интервью с актером публикует Кино Mail.
По словам звезды сериалов «Рипли» и «Шерлок», Фрейзер оказался одним из самых добрых, щедрых и деликатных людей, которых он встречал.
Скотт отметил, что считает выбор Брендана Фрейзера на роль генерала Эйзенхауэра в картине «Давление» интересным и удачным: «Публика изначально испытывает к нему симпатию, но при этом в фильме он проходит серьезное внешнее преображение. Он воплощает определенный образ Америки того времени и делает это очень убедительно».
По словам Эндрю Скотта, создателям «Давления» было важно показать, что Эйзенхауэр был прежде всего живым человеком со своими недостатками, и Фрейзеру удалось сделать его и харизматичным, и грозным. «В Брендане есть это удивительное сочетание легкости, обаяния и внутренней силы. При этом физически он может выглядеть очень внушительно», — заметил звезда «Шерлока».
В военной драме «Давление», основанной на реальных событиях, рассказывается о напряженных 72 часах, предшествовавших высадке союзных войск в Нормандии в июне 1944 года. Эндрю Скотт сыграл британского метеоролога Джеймса Стэгга. Прогноз погоды, подготовленный Стэггом, становится одним из ключевых факторов, влияющих на решение о начале высадки. Ошибка могла стоить жизни сотням тысяч солдат и изменить ход Второй мировой войны.
Помимо Скотта и Фрейзера, в фильме снялись Керри Кондон, Крис Мессина и Дэмиэн Льюис. В российский прокат лента «Давление» вышла 18 июня.