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80-летний Евгений Стеблов прокомментировал новости о своей госпитализации

Актер прокомментировал сообщения о своем состоянии и рассказал о выписке из больницы
Евгений Стеблов
Евгений СтебловИсточник: Legion-Media.ru

Народный артист России Евгений Стеблов прокомментировал сообщения о своей госпитализации. Актер подтвердил, что действительно обращался за медицинской помощью, однако сейчас уже находится дома и чувствует себя нормально.

В разговоре с NEWS.ru Стеблов отметил, что его самочувствие стабилизировалось и поводов для беспокойства нет. По его словам, инцидент остался позади.

Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что 80-летний актер был экстренно доставлен в больницу ночью с подозрением на ущемление паховой грыжи после резкого ухудшения состояния. Официальных подробностей о диагнозе не приводилось.

Евгений Стеблов — один из известных советских и российских актёров театра и кино, народный артист России. Он известен по ролям в фильмах «Я шагаю по Москве», «По семейным обстоятельствам» и «Кин-дза-дза!».