Ранее в СМИ и телеграм-каналах появилась информация о том, что 80-летний актер был экстренно доставлен в больницу ночью с подозрением на ущемление паховой грыжи после резкого ухудшения состояния. Официальных подробностей о диагнозе не приводилось.