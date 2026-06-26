Напомним, в культовом сериале Netflix Милли Бобби Браун исполнила роль Одиннадцатой — девочки с суперспособностями, а Ноа Шнапп сыграл Уилла Байерса, одного из ключевых персонажей. Их экранная дружба осталась в памяти зрителей, и теперь бывшие коллеги вновь оказались в одном кадре.