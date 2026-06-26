Звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп встретились на красной дорожке в Нью-Йорке, где состоялась мировая премьера третьей части детективного фильма «Энола Холмс 3».
Актриса появилась на мероприятии в нежном голубом длинном платье с плиссировкой и открытыми плечами. Ее коллега по фантастическому сериалу выбрал классический темный костюм.
Напомним, в культовом сериале Netflix Милли Бобби Браун исполнила роль Одиннадцатой — девочки с суперспособностями, а Ноа Шнапп сыграл Уилла Байерса, одного из ключевых персонажей. Их экранная дружба осталась в памяти зрителей, и теперь бывшие коллеги вновь оказались в одном кадре.
По сюжету третьей части «Энолы Холмс» юная сыщица отправляется на Мальту на свадьбу, где ее брат Шерлок (Генри Кавилл) внезапно исчезает, втягивая героиню в опасное расследование. Премьера нового сезона состоится 1 июля.
Ранее Милли Бобби Браун рассказала, что знает, как сложилась судьба ее героини из «Очень странных дел».