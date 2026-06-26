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Звезды «Очень странных дел» воссоединились на красной дорожке

Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп встретились на премьере «Энолы Холмс 3»
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун
Ноа Шнапп и Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Звезды «Очень странных дел» Милли Бобби Браун и Ноа Шнапп встретились на красной дорожке в Нью-Йорке, где состоялась мировая премьера третьей части детективного фильма «Энола Холмс 3».

Актриса появилась на мероприятии в нежном голубом длинном платье с плиссировкой и открытыми плечами. Ее коллега по фантастическому сериалу выбрал классический темный костюм.

Ноа Шнапп и Милли Бобби Браун
Ноа Шнапп и Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media.ru

Напомним, в культовом сериале Netflix Милли Бобби Браун исполнила роль Одиннадцатой — девочки с суперспособностями, а Ноа Шнапп сыграл Уилла Байерса, одного из ключевых персонажей. Их экранная дружба осталась в памяти зрителей, и теперь бывшие коллеги вновь оказались в одном кадре.

По сюжету третьей части «Энолы Холмс» юная сыщица отправляется на Мальту на свадьбу, где ее брат Шерлок (Генри Кавилл) внезапно исчезает, втягивая героиню в опасное расследование. Премьера нового сезона состоится 1 июля.

Ранее Милли Бобби Браун рассказала, что знает, как сложилась судьба ее героини из «Очень странных дел».