Эксперт Хмельницкий: киноиндустрия будущего сосредоточится на драматургии

ГАТЧИНА /Ленинградская область/, 26 июня. /ТАСС/. Общество будущего будет ждать от кино качественной драматургии, а не блокбастерного размаха, считает режиссер Юрий Хмельницкий. Такое мнение он выразил в рамках XXXII Международного кинофестиваля «Литература и кино», который проходит с 23 по 27 июня в городе Гатчине Ленинградской области.
«Тенденции будущего, на мой взгляд, будут следующими: все большие экшен-фильмы с точки зрения “аттракционов”, внешней части будут в каком-то смысле обесцениваться, и на передний план безусловно будет выходить качественная драматургия. Людей уже не удивить взрывами. Сегодня мы говорим о том, что победит история», — сказал он.
Хмельницкий обратил внимание на то, что качественную драматургию пока может представить только человек. «Когда у нас будет тысяча фильмов созданных искусственным интеллектом, нам будет интересно посмотреть, что же там сделал маленький человек», — заключил режиссер.
О фестивале
Первый кинофестиваль «Литература и кино» прошел в Гатчине в 1995 году. Он делает ставку на новейшие экранизации литературных произведений, фильмы о судьбах писателей и киноистории создания литературных шедевров.
Киносмотр организован при поддержке администрации Гатчинского муниципального округа и правительства Ленинградской области.
С гатчинской землей связана история отечественного кино: в 1896 году в Гатчине частично проходили съемки первой документальной ленты, посвященной восшествию на престол императора Николая II. Всего же в этих местах снято множество документальных, научно-популярных и художественных фильмов.