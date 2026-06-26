Эксперт Хмельницкий: киноиндустрия будущего сосредоточится на драматургии

«Тенденции будущего, на мой взгляд, будут следующими: все большие экшен-фильмы с точки зрения “аттракционов”, внешней части будут в каком-то смысле обесцениваться, и на передний план безусловно будет выходить качественная драматургия. Людей уже не удивить взрывами. Сегодня мы говорим о том, что победит история», — сказал он.