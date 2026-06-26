Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем-султан, поделилась новыми снимками без макияжа. 43-летняя актриса выложила в соцсети свои портретные кадры. На фотографиях артистка отказалась от фотошопа и фильтров.
У знаменитости двое детей. Младшая дочь Узерли родилась в январе 2021 года. Актриса рассказывала, что отец ребенка — американский бизнесмен, однако его личность звезда не раскрывала.
В ноябре 2022 года она призналась, что рассталась с этим мужчиной. Также у актрисы есть 12-летняя дочь Лара. Первенца она родила от турецкого бизнесмена Джона Атеша.
Звезда «Великолепного века» со скандалом рассталась с отцом девочки еще до ее появления на свет. Узерли разорвала помолвку с предпринимателем и публично выясняла с ним отношения.
Ранее Мерьем Узерли призналась, что любит русский язык.