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43-летняя звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли показала лицо без косметики

Актриса Мерьем Узерли опубликовала фото без макияжа
Мерьем Узерли
Мерьем УзерлиИсточник: Legion-Media.ru

Звезда «Великолепного века» Мерьем Узерли, которая сыграла Хюррем-султан, поделилась новыми снимками без макияжа. 43-летняя актриса выложила в соцсети свои портретные кадры. На фотографиях артистка отказалась от фотошопа и фильтров.

Мерьем Узерли / фото: соцсети
Мерьем Узерли / фото: соцсети

У знаменитости двое детей. Младшая дочь Узерли родилась в январе 2021 года. Актриса рассказывала, что отец ребенка — американский бизнесмен, однако его личность звезда не раскрывала.

В ноябре 2022 года она призналась, что рассталась с этим мужчиной. Также у актрисы есть 12-летняя дочь Лара. Первенца она родила от турецкого бизнесмена Джона Атеша.

Звезда «Великолепного века» со скандалом рассталась с отцом девочки еще до ее появления на свет. Узерли разорвала помолвку с предпринимателем и публично выясняла с ним отношения.

Ранее Мерьем Узерли призналась, что любит русский язык.