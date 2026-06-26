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Глафира Тарханова показала редкое фото повзрослевшего сына

Актриса Глафира Тарханова опубликовала фото с сыном-выпускником
Глафира Тарханова
Глафира ТархановаИсточник: Legion-Media.ru

Глафира Тарханова впервые за долгое время порадовала поклонников редким кадром со своим старшим сыном. Звезда приехала на выпускной к 18-летнему Корнею и сделала совместное фото прямо у школы. Снимок она опубликовала в соцсети.

«Дальше еще интереснее», — отметила артистка.

Глафира Тарханова с сыном Корнеем
Глафира Тарханова с сыном КорнеемИсточник: Соцсети

В 2025 году знаменитость впервые показала лицо первенца, не скрывая его. Тогда же Тарханова рассказала, что Корней решил попробовать себя в модельном деле. Подписчики актрисы заметили, что подросток очень похож на мать.

У Глафиры и актера Малого театра Алексея Фаддеева пятеро детей. Пара состоит в браке уже 20 лет. Кроме Корнея, они воспитывают Ермолая, Гордея, Никифора и Лукерью.

Сама знаменитость рассказывала, что выбирала для всех детей греческие имена, которые встречаются в русской литературе. По словам артистки, она продолжает традицию, заложенную в ее семье.

Ранее Глафира Тарханова рассказала о воспитании детей.