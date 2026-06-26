Оливия Уайлд высказалась об отношениях с Гарри Стайлсом

Известно, что пара рассталась в ноябре 2022 года. По словам инсайдера, причиной разрыва стали сложные графики обоих артистов. Гарри постоянно был на гастролях, а Оливия проводила много времени на съемках и с детьми — Отисом и Дэйзи. При этом источник отметил, что звезды разошлись полюбовно и без взаимных обид. Они до сих пор остаются хорошими друзьями.