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Оливия Уайлд высказалась об отношениях с Гарри Стайлсом

Актриса призналась, что не жалеет о двух годах отношений с певцом
Оливия Уайлд
Оливия УайлдИсточник: Rex / Fotodom.ru

Оливия Уайлд дала интервью в рамках промо-кампании ее нового фильма «Приглашение». Журналисты, в частности, вспомнили ее съемки в картине 2022-го года «Не беспокойся, дорогая».

В то время поклонники хотели знать, действительно ли она ушла от Джейсона Судейкиса к Гарри Стайлсу. Также ходили слухи о ее отношениях с другими актерами и о напряженности на съемочной площадке. Особенно активно обсуждали разговоры о вражде между Оливией и Флоренс Пью. Говорили, что артистки даже устроили скандал. 

«У меня никогда не было скандалов на площадке. Я никогда не отсутствовала на съемках. Все это неправда», — резко отреагировала звезда на слухи.

Уайлд призналась, что не жалеет о двух годах отношений с Гарри. Она описала их как «полные любви, прекрасные и радостные».

Известно, что пара рассталась в ноябре 2022 года. По словам инсайдера, причиной разрыва стали сложные графики обоих артистов. Гарри постоянно был на гастролях, а Оливия проводила много времени на съемках и с детьми — Отисом и Дэйзи. При этом источник отметил, что звезды разошлись полюбовно и без взаимных обид. Они до сих пор остаются хорошими друзьями.

Ранее Оливия Уайлд рассказала о браке с итальянским принцем.