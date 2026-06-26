Оливия Уайлд высказалась об отношениях с Гарри Стайлсом

Оливия Уайлд дала интервью в рамках промо-кампании ее нового фильма «Приглашение». Журналисты, в частности, вспомнили ее съемки в картине 2022-го года «Не беспокойся, дорогая».
В то время поклонники хотели знать, действительно ли она ушла от Джейсона Судейкиса к Гарри Стайлсу. Также ходили слухи о ее отношениях с другими актерами и о напряженности на съемочной площадке. Особенно активно обсуждали разговоры о вражде между Оливией и Флоренс Пью. Говорили, что артистки даже устроили скандал.
«У меня никогда не было скандалов на площадке. Я никогда не отсутствовала на съемках. Все это неправда», — резко отреагировала звезда на слухи.
Уайлд призналась, что не жалеет о двух годах отношений с Гарри. Она описала их как «полные любви, прекрасные и радостные».
Известно, что пара рассталась в ноябре 2022 года. По словам инсайдера, причиной разрыва стали сложные графики обоих артистов. Гарри постоянно был на гастролях, а Оливия проводила много времени на съемках и с детьми — Отисом и Дэйзи. При этом источник отметил, что звезды разошлись полюбовно и без взаимных обид. Они до сих пор остаются хорошими друзьями.
Ранее Оливия Уайлд рассказала о браке с итальянским принцем.