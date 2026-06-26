Народный артист России Евгений Стеблов попал в больницу минувшей ночью. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал Mash.
80-летнему актеру внезапно стало плохо — он почувствовал острую боль, которая быстро нарастала. Пришлось вызывать скорую. Медики заподозрили ущемление паховой грыжи. Это опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение тканей и требуется срочная операция. Однако после полного обследования страхи не оправдались. Врачи поставили диагноз «правосторонняя паховая грыжа», а осложнение удалось снять без хирургического вмешательства.
Некоторое время артист провел под наблюдением, после чего его отпустили домой. Сейчас Евгений Стеблов чувствует себя нормально.
Зрителям Евгений Юрьевич знаком по десяткам культовых картин: «Я шагаю по Москве», «До свидания, мальчики», «Раба любви», «По семейным обстоятельствам», «Несколько дней из жизни И. И. Обломова», «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона: Собака Баскервилей», «Русь изначальная», «Сибирский цирюльник», «День выборов» и многим другим.