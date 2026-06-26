80-летнему актеру внезапно стало плохо — он почувствовал острую боль, которая быстро нарастала. Пришлось вызывать скорую. Медики заподозрили ущемление паховой грыжи. Это опасное состояние, при котором нарушается кровоснабжение тканей и требуется срочная операция. Однако после полного обследования страхи не оправдались. Врачи поставили диагноз «правосторонняя паховая грыжа», а осложнение удалось снять без хирургического вмешательства.