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Кристофер Нолан рассказал, что при создании «Одиссеи» вдохновлялся Тарковским

Кристофер Нолан назвал фильмы, которые на него повлияли
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Кристофер Нолан
Кристофер НоланИсточник: Legion-Media.ru

В интервью The New York Times режиссер Кристофер Нолан рассказал, какие фильмы повлияли на его новый проект «Одиссея» с Мэттом Дэймоном. Среди них — «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и «Ран» Акиры Куросавы.

Кадр из фильма «Одиссея»
Кадр из фильма «Одиссея»

«„Андрей Рублев“ произвел на всех огромное впечатление — его текстура просто поразительна», — поделился Нолан.

Кадр из фильма «Андрей Рублев»
Кадр из фильма «Андрей Рублев»

Постановщик добавил, что «Ран» Куросавы он посмотрел «на пробу», не зная, будет ли тот для него актуален.

«Теперь, глядя на готовый фильм, я понимаю, что он оказал на меня огромное влияние», — добавил Нолан.

Для Кристофера Нолана «Одиссея» станет уже 13-м полнометражным фильмом. Примечательно, что это будет первый игровой проект в истории, снятый исключительно на IMAX-камеры.

Вместе с Мэттом Дэймоном в картине задействованы Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Сэфди и Джон Бернтал. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.