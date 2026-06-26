В интервью The New York Times режиссер Кристофер Нолан рассказал, какие фильмы повлияли на его новый проект «Одиссея» с Мэттом Дэймоном. Среди них — «Андрей Рублев» Андрея Тарковского и «Ран» Акиры Куросавы.
«„Андрей Рублев“ произвел на всех огромное впечатление — его текстура просто поразительна», — поделился Нолан.
Постановщик добавил, что «Ран» Куросавы он посмотрел «на пробу», не зная, будет ли тот для него актуален.
«Теперь, глядя на готовый фильм, я понимаю, что он оказал на меня огромное влияние», — добавил Нолан.
Для Кристофера Нолана «Одиссея» станет уже 13-м полнометражным фильмом. Примечательно, что это будет первый игровой проект в истории, снятый исключительно на IMAX-камеры.
Вместе с Мэттом Дэймоном в картине задействованы Роберт Паттинсон, Том Холланд, Зендая, Энн Хэтэуэй, Лупита Нионго, Шарлиз Терон, Бенни Сэфди и Джон Бернтал. Фильм выйдет в мировой прокат 17 июля 2026 года.