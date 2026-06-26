Ключевым моментом финала становится осознание Радой ее связи с семьей Анциферовых. Толчком к этому служит эпизод с матерью Александра Светланой, которая, увидев амулет, с рождения принадлежащий Раде, спешит к Кириллу Анциферову с настоятельной просьбой о серьезном разговоре. Уже на следующую ночь после одного из тревожных видений Рада выходит в сад и обнаруживает тело Светланы. Это событие становится переломным: героиня окончательно убеждается, что ее появление в этом доме и работа над фамильным сервизом связаны с гораздо более глубокими и опасными обстоятельствами, чем могло показаться изначально.