«Самое бессмысленное и глупое занятие в жизни — брать по блату в актерскую профессию. Ты не можешь по блату быть актером, даже плохим актером. Ну это стыдно. Поэтому зачем куда-то кого-то тащить? Тем более если это дети. Получается, что ты осознанно и ответственно берешь и разрушаешь судьбу человека. Может, господь приготовил ему, как сейчас говорят, такие ништяки. Может, у него там судьба такая замечательная и хорошая, а ты берешь и за него что-то решаешь. Я бы не брал на себя такую ответственность», — высказался Мерзликин.