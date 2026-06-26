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Андрей Мерзликин рассказал о первых съемках 10-летнего сына в кино

Актер признался, что Макар активно снимает видеопробы и получает удовольствие от съемок
Анастасия Бурдужа
Селебрити-редактор
Андрей Мерзликин с сыном Макаром, фото: соцсети
Андрей Мерзликин с сыном Макаром, фото: соцсети

Андрей Мерзликин посетил премьеру фильма «Дед Фомич», где исполнил одну из главных ролей, и рассказал о первых шагах 10-летнего сына в кино. Об этом передает корреспондент Кино Mail.

Младший сын актера Макар уже успел сняться в одном проекте и, по словам отца, хочет продолжать развиваться в профессии.

«Обычно людям нравится то, что у них получается. А он, судя по всему, получил огромную дозу дофамина, потому что ему аплодировала большая съемочная группа. У него была большая роль, все получилось. Он вел себя достаточно профессионально для его возраста», — рассказал звездный отец.

Андрей Мерзликин с сыном / фото: соцсети
Андрей Мерзликин с сыном / фото: соцсети

При этом специально обучать сына актерскому мастерству он не планирует. По его словам, у Макара есть «органика», а основной опыт он получает на практике — записывает самопробы и отправляет их на кастинги.

Мерзликин подчеркнул, что важной частью этого процесса считает умение справляться с отказами.

«Он учится принимать отказы. Не плачет. Я ему говорю, что это и есть жизнь, что это нужно принимать. Мне кажется, что это намного полезнее, чем утверждение», — считает артист.

Андрей Мерзликин с сыном Макаром, фото: соцсети
Андрей Мерзликин с сыном Макаром, фото: соцсети

Актер также добавил, что не собирается помогать сыну с продвижением в профессии, считая, что в актерстве решающими аргументами остаются способности и личный выбор. При этом он поддерживает увлечение Макара и будет рад новым предложениям для него.

«Самое бессмысленное и глупое занятие в жизни — брать по блату в актерскую профессию. Ты не можешь по блату быть актером, даже плохим актером. Ну это стыдно. Поэтому зачем куда-то кого-то тащить? Тем более если это дети. Получается, что ты осознанно и ответственно берешь и разрушаешь судьбу человека. Может, господь приготовил ему, как сейчас говорят, такие ништяки. Может, у него там судьба такая замечательная и хорошая, а ты берешь и за него что-то решаешь. Я бы не брал на себя такую ответственность», — высказался Мерзликин.

Андрей Мерзликин с детьми
Андрей Мерзликин с детьми

Мерзликин добавил, что актерской профессией интересуется только младший наследник. А вот трое старших детей не хотят связывать свою жизнь с этим ремеслом.