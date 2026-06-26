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Джессика Альба показала фото с возлюбленным и дочерями на ЧМ по футболу

Актриса смотрела игру в компании самых близких
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Джессика Альба и Дэнни Рамирес
Джессика Альба и Дэнни РамиресИсточник: Legion-Media.ru

45-летняя Джессика Альба и ее 33-летний избранник Дэнни Рамирес впервые появились вместе на публике в статусе пары на чемпионате мира по футболу. Компанию им составили дочери актрисы от предыдущего брака. Сама Альба поделилась кадрами с матча в личном блоге.

«Наша первая игра на чемпионате мира! Погнали», — подписала она снимки.

Джессика Альба с дочерями / фото: соцсети
Джессика Альба с дочерями / фото: соцсети

Слухи о романе между Альбой и актером Дэнни Рамиресом впервые появились летом прошлого года. Тогда их заметили вместе в аэропорту в Мексике.

Дэнни Рамирес, Тодд Грейвс и Джессика Альба / фото: соцсети
Дэнни Рамирес, Тодд Грейвс и Джессика Альба / фото: соцсети

От Кэша Уоррена у звезды трое детей: 17-летняя Онор Мари, 14-летняя Хэвен Гарнер и младший сын Хэйес. Альба и Уоррен были вместе более 20 лет, однако недавно официально развелись. В итоге актриса потеряла половину авторских отчислений и гонораров за фильмы, в которых снималась, пока находилась в браке.

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