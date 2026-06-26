От Кэша Уоррена у звезды трое детей: 17-летняя Онор Мари, 14-летняя Хэвен Гарнер и младший сын Хэйес. Альба и Уоррен были вместе более 20 лет, однако недавно официально развелись. В итоге актриса потеряла половину авторских отчислений и гонораров за фильмы, в которых снималась, пока находилась в браке.