45-летняя Джессика Альба и ее 33-летний избранник Дэнни Рамирес впервые появились вместе на публике в статусе пары на чемпионате мира по футболу. Компанию им составили дочери актрисы от предыдущего брака. Сама Альба поделилась кадрами с матча в личном блоге.
«Наша первая игра на чемпионате мира! Погнали», — подписала она снимки.
Слухи о романе между Альбой и актером Дэнни Рамиресом впервые появились летом прошлого года. Тогда их заметили вместе в аэропорту в Мексике.
От Кэша Уоррена у звезды трое детей: 17-летняя Онор Мари, 14-летняя Хэвен Гарнер и младший сын Хэйес. Альба и Уоррен были вместе более 20 лет, однако недавно официально развелись. В итоге актриса потеряла половину авторских отчислений и гонораров за фильмы, в которых снималась, пока находилась в браке.
Ранее Джессика Альба показала фото в купальнике.