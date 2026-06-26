Спин-офф — это один из самых популярных форматов в современном кино и сериалах, позволяющий по-новому взглянуть на уже знакомую историю. Такие проекты расширяют сюжет оригинального произведения, раскрывают второстепенных персонажей или рассказывают о событиях, которые остались за кадром. Благодаря этому зрители могут глубже погрузиться в любимую вселенную и узнать больше о ее героях. Спин-оффы нередко становятся не менее успешными, чем оригинальные фильмы или сериалы, а некоторые со временем даже обретают собственную армию поклонников.