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Дженнифер Лопес поделилась фото с выпускных своих детей от Марка Энтони

Близнецы Макс и Эмма окончили частные школы
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Дженнифер Лопез
Дженнифер ЛопезИсточник: Legion-Media.ru

56-летняя Дженнифер Лопес показала поклонникам фотографии с выпускных своих детей. Певица и актриса опубликовала снимки 18-летних близнецов Макса и Эммы.

«Все говорят, что мне повезло, и я с этим согласна», — подписала кадры Лопес.

Дженнифер Лопес с детьми / фото: соцсети
Дженнифер Лопес с детьми / фото: соцсети
Дженнифер Лопес с сыном / фото: соцсети
Дженнифер Лопес с сыном / фото: соцсети

Близнецы завершили обучение в частных школах Лос-Анджелеса. По данным СМИ, на церемонии вручения дипломов Эммы вместе с матерью находились бабушка Гуадалупе Родригес и сын бывшего мужа Дженнифер Бена Аффлека. При этом 57-летний отец близнецов, певец Марк Энтони, на празднике, по всей видимости, отсутствовал.

Лопес и Энтони были браке с 2004 по 2014 год. Недавно артистка рассказала, что «плачет уже два месяца», из-за того, что наследники покинут дом ради учебы в колледже.

Подробнее о детях Дженнифер Лопес читайте в статье