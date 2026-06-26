56-летняя Дженнифер Лопес показала поклонникам фотографии с выпускных своих детей. Певица и актриса опубликовала снимки 18-летних близнецов Макса и Эммы.
«Все говорят, что мне повезло, и я с этим согласна», — подписала кадры Лопес.
Близнецы завершили обучение в частных школах Лос-Анджелеса. По данным СМИ, на церемонии вручения дипломов Эммы вместе с матерью находились бабушка Гуадалупе Родригес и сын бывшего мужа Дженнифер Бена Аффлека. При этом 57-летний отец близнецов, певец Марк Энтони, на празднике, по всей видимости, отсутствовал.
Лопес и Энтони были браке с 2004 по 2014 год. Недавно артистка рассказала, что «плачет уже два месяца», из-за того, что наследники покинут дом ради учебы в колледже.
Подробнее о детях Дженнифер Лопес читайте в статье.