Что касается внеземных контактов, занимавших Спилберга на протяжении всего его творчества, то в «Дне разоблачения» сами пришельцы интересуют постановщика меньше всего остального. Главная интрига фильма, казалось бы, сосредоточена вокруг инопланетян — новостной шум, который то и дело доносит до зрителей слова «Северная Корея» и «Третья мировая война», вот-вот прервется куда более важным сообщением: мы во Вселенной не одни. Однако внеземной разум остается лишь поводом для вопроса, который Спилберг и его соавтор Дэвид Кепп задают с экрана с завидной настойчивостью. Готовы ли мы забыть обо всех распрях и объединиться ради неизведанного? Готовы ли забыть о циничности, проявив безусловную, почти детскую веру в чудо?