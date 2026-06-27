О чем фильм «День разоблачения»
Сотрудник отдела кибербезопасности крупной корпорации Дэниел Келлнер (Джош О’Коннор) отчаянно жаждет раскрыть миру правду, которую правительства мировых держав десятилетиями скрывали от своих сограждан. Украв образец внеземной технологии и секретные документы, доказывающие существование внеземных цивилизаций, Келлнер бежит от главы компании Ноа Сканлона (Колин Ферт), который преследует Дэниела и его девушку Джейн (Ив Хьюсон), чтобы не допустить утечки государственной тайны.
В тот день ведущая прогноза погоды на телеканале Канзас-Сити Маргарет Фейрчайлд (Эмили Блант) как обычно собиралась на работу, когда в ее окно влетела красная птичка-кардинал. С трудом отведя от нее взгляд, американка, сама того не замечая, заговорила со своим бойфрендом на русском языке, а спустя полчаса, уже стоя перед телекамерами, выдала еще более загадочную речь — точнее, странные щелкающие гортанные звуки. Кроме того, Маргарет открылись неожиданные знания — например, о личной жизни незнакомцев, а также о том, что ей необходимо разыскать некоего Дэниела Келлнера.
Зачем смотреть
«День разоблачения» — образцовый приключенческий блокбастер, фильм-погоня, в котором Стивен Спилберг возвращается к тому, что завораживало его еще до всяких пришельцев. Режиссер всегда умел превращать обычную погоню в чистое кинематографическое удовольствие и в свои 79 лет демонстрирует это мастерство в совершенстве.
С первых минут погружая зрителя в гущу событий, фактически отказываясь от привычной экспозиции, Спилберг удерживает бешеный темп почти до самого финала. Экшен сделан с привычной для режиссера виртуозностью: сцена, в которой Маргарет и Дэниел на полном ходу перепрыгивают из автомобиля на лестницу поезда, моментально возвращает ощущение классического приключения — то самое, что когда-то дарил «Индиана Джонс» и которое теперь редко встретишь в кино.
Что касается внеземных контактов, занимавших Спилберга на протяжении всего его творчества, то в «Дне разоблачения» сами пришельцы интересуют постановщика меньше всего остального. Главная интрига фильма, казалось бы, сосредоточена вокруг инопланетян — новостной шум, который то и дело доносит до зрителей слова «Северная Корея» и «Третья мировая война», вот-вот прервется куда более важным сообщением: мы во Вселенной не одни. Однако внеземной разум остается лишь поводом для вопроса, который Спилберг и его соавтор Дэвид Кепп задают с экрана с завидной настойчивостью. Готовы ли мы забыть обо всех распрях и объединиться ради неизведанного? Готовы ли забыть о циничности, проявив безусловную, почти детскую веру в чудо?
В итоге «День разоблачения» оказывается, в первую очередь, не научно-фантастической драмой, а довольно прямолинейной сказкой. Неслучайно облик пришельцев здесь до смешного карикатурен, а животные — почти мультяшные. И появляются не как предвестники неминуемой катастрофы (как это было, допустим, в схожем по образу, но мрачном «Оставь мир позади»), а становятся мостиком в детство. Здесь, по классическому Спилбергу, и кроется ключ к спасению — в способности взглянуть на мир с искренним любопытством и открытым сердцем.
Почему можно не смотреть
Можно обвинять Спилберга в излишней сентиментальности, а можно просто наслаждаться этим захватывающим приключением. Но если, скажем, в предыдущих «Фабельманах» эта сентиментальность рождалась из личной истории режиссера, наполненной щемящей ностальгией, неподдельной искренностью и кристальной магией кино, то «День разоблачения» превращается в назидательную притчу, которой отчаянно не хватает сложности. За всей зрелищностью здесь стоит одна довольно простая мысль, растянутая на 140 минут экранного времени.
Несмотря на всю увлекательность истории, нельзя не заметить в ней некоторые сюжетные дыры (например, связанные с героем Колмана Доминго). Но если их можно воспринимать как часть общей загадки и интриги, то карикатурность и схематичность антагонистов вызывает куда большее недоумение. Чем мотивировано резкое изменение в поведении Сканлона в финале? Как будто бы ничем — кроме разве что прощения и сказочной веры в людей самого режиссера.