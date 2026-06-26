«Для меня важно, чтобы муж любил жену настолько, что был готов положить весь мир к ее ногам. И речь даже не о финансах. Это проявляется в бытовых мелочах: когда он не будит тебя в семь утра с просьбой приготовить завтрак, когда ходит на цыпочках, хотя уже десять часов, лишь бы любимая спокойно поспала. Вот что действительно важно — бережное, а не потребительское отношение», — отметила блогерша.