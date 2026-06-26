40-летний актер Данила Якушев официально оформил отношения. Его избранницей стала 19-летняя блогерша Кристина Недуруева. Разница в возрасте между супругами вызвала волну критики в соцсетях, но сами молодожены, похоже, не обращают на это внимания.
«Я счастлива стать законной женой, ведь теперь никто не скажет: "Ой, вы подружка Данилы?". А еще теперь я могу говорить: ''Слушай жену'', — и он слушает еще больше», — поделилась Недуруева с порталом Woman.ru.
Кристина отметила, что теперь к ней обращаются за советом другие молодые девушки, которые строят отношения с мужчинами постарше. Недуруева также рассказала, что забота в их семье выражается не в дорогих подарках, а во внимании друг к другу.
«Для меня важно, чтобы муж любил жену настолько, что был готов положить весь мир к ее ногам. И речь даже не о финансах. Это проявляется в бытовых мелочах: когда он не будит тебя в семь утра с просьбой приготовить завтрак, когда ходит на цыпочках, хотя уже десять часов, лишь бы любимая спокойно поспала. Вот что действительно важно — бережное, а не потребительское отношение», — отметила блогерша.
В завершение Кристина пообещала заботиться о муже: «Я буду вкладывать все свои силы, чтобы и в 60 лет он оставался самым красивым и молодым мужчиной».
Ранее Данила Якушев рассказал о планах и ценностях жены.