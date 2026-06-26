Бывшая жена звезды «Бумера» показала фигуру в бикини

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина показала фигуру в бикини. Пиар-менеджер Анна Мерзликина снялась в ярком купальнике в лифте, дополнив образ шелковыми шортами, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Бизнесвумен находится с младшим сыном в Турции.
«Пятница», — подписала она кадр с отдыха.
У экс-супругов четверо детей: помимо 10-летнего Макара, они воспитывают 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму и 15-летнюю Евдокию.
Ранее дети актера Мерзликина пришли к своей сестре на последний звонок.