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Бывшая жена звезды «Бумера» показала фигуру в бикини

Бывшая жена актера Андрея Мерзликина опубликовала фото в бикини
Андрей Мерзликин
Андрей Мерзликин

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина показала фигуру в бикини. Пиар-менеджер Анна Мерзликина снялась в ярком купальнике в лифте, дополнив образ шелковыми шортами, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Бизнесвумен находится с младшим сыном в Турции.

Анна Мерзликина / фото: соцсети
Анна Мерзликина / фото: соцсети

«Пятница», — подписала она кадр с отдыха.

У экс-супругов четверо детей: помимо 10-летнего Макара, они воспитывают 19-летнего Федора, 17-летнюю Серафиму и 15-летнюю Евдокию.

Ранее дети актера Мерзликина пришли к своей сестре на последний звонок.