Бывшая жена звезды «Бумера» показала фигуру в бикини

Бывшая жена звезды «Бумера» Андрея Мерзликина показала фигуру в бикини. Пиар-менеджер Анна Мерзликина снялась в ярком купальнике в лифте, дополнив образ шелковыми шортами, и опубликовала фото в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена). >> Кино и знаменитости без ограничений — в канале ProКино в MAX. Бизнесвумен находится с младшим сыном в Турции.