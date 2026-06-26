Телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съемкам полнометражной картины «Жуки. Новая жизнь» — продолжения комедийного сериала «Жуки». На первый план в фильме выйдет Сергей Маслов — участковый в исполнении Максима Лагашкина, превратившийся в одного из самых узнаваемых персонажей. Также в фильме заняты Игорь Верник, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Вячеслав Чепурченко и другие. Одну из новых ролей исполнит Алексей Серебряков.
По сюжету, накануне своего 50-летнего юбилея Маслов попадает в аварию. После обследования выясняется, что ему требуется срочная операция. Но участковый решает: он проведет оставшееся время дома — рядом с семьей, друзьями и родными Жуками. Когда о его решении узнает вся деревня, уговорить Маслова лечь в больницу пытаются сначала близкие, затем соседи, а потом и сам губернатор, прилетевший на вертолете.
Однако Маслов непреклонен: вместо больницы он заставляет односельчан репетировать его собственные похороны. Импровизированная церемония быстро выходит из-под контроля и превращается в самый безумный план спасения участкового.
Сценарий написали создатели «Жуков» Максим Пешков и Сергей Нотариус. Пешков также займет режиссерское кресло. Производством занимается Norm Production.
Сериал «Жуки» впервые вышел на ТНТ в 2019 году. История трех московских айтишников, отправившихся на альтернативную службу в деревню, стала одним из главных хитов канала. Пока вышло четыре сезона комедийного сериала.