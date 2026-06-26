Поиск Яндекса
Ричмонд
Фильмы
Расписание и билеты
Фильмы онлайн
Лучшие фильмы
Подборки фильмов
Календарь кинопремьер
Премии
Все фильмы
Сериалы
Новинки
Сериалы онлайн
Лучшие сериалы
Подборки
Календарь сериалов
Телешоу
Все сериалы
Новости и статьи
Телепрограмма
Онлайн ТВ
Избранные каналы
Центральные
Местные
Спортивные
Фильмы и Сериалы
Детские
Все каналы
Новости ТВ и шоу-бизнеса
Помощь
Звезды
Интервью
Красные дорожки
Статьи про звезд
Съемки
Сегодня родились
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Поддержка
Условия использования сервисов
Реклама

Лагашкин и Верник снимаются в фильме «Жуки» на основе одноименного сериала

В полнометражный фильм «Жуки. Новая жизнь» вернется весь звездный актерский состав сериала
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Максим Лагашкин, Марьяна Спивак и Игорь Верник на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»
Максим Лагашкин, Марьяна Спивак и Игорь Верник на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»

Телеканал ТНТ и компания Norm Production приступили к съемкам полнометражной картины «Жуки. Новая жизнь» — продолжения комедийного сериала «Жуки».  На первый план в фильме выйдет Сергей Маслов — участковый в исполнении Максима Лагашкина, превратившийся в одного из самых узнаваемых персонажей. Также в фильме заняты Игорь Верник, Екатерина Стулова, Марьяна Спивак, Вячеслав Чепурченко и другие. Одну из новых ролей исполнит Алексей Серебряков.

Вячеслав Чепурченко на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»
Вячеслав Чепурченко на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»

По сюжету, накануне своего 50-летнего юбилея Маслов попадает в аварию. После обследования выясняется, что ему требуется срочная операция. Но участковый решает: он проведет оставшееся время дома — рядом с семьей, друзьями и родными Жуками. Когда о его решении узнает вся деревня, уговорить Маслова лечь в больницу пытаются сначала близкие, затем соседи, а потом и сам губернатор, прилетевший на вертолете.

Максим Лагашкин на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»
Максим Лагашкин на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»

Однако Маслов непреклонен: вместо больницы он заставляет односельчан репетировать его собственные похороны. Импровизированная церемония быстро выходит из-под контроля и превращается в самый безумный план спасения участкового.

Марьяна Спивак и Игорь Верник на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»
Марьяна Спивак и Игорь Верник на съемках фильма «Жуки. Новая жизнь»

Сценарий написали создатели «Жуков» Максим Пешков и Сергей Нотариус. Пешков также займет режиссерское кресло. Производством занимается Norm Production.

Сериал «Жуки» впервые вышел на ТНТ в 2019 году. История трех московских айтишников, отправившихся на альтернативную службу в деревню, стала одним из главных хитов канала. Пока вышло четыре сезона комедийного сериала.