По сюжету, накануне своего 50-летнего юбилея Маслов попадает в аварию. После обследования выясняется, что ему требуется срочная операция. Но участковый решает: он проведет оставшееся время дома — рядом с семьей, друзьями и родными Жуками. Когда о его решении узнает вся деревня, уговорить Маслова лечь в больницу пытаются сначала близкие, затем соседи, а потом и сам губернатор, прилетевший на вертолете.