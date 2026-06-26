В социальных сетях обсуждают отсутствие актрисы и режиссера Ренаты Литвиновой, которая не обновляет свои страницы в соцсетях уже около двух недель. Поклонники обратили внимание, что последняя публикация датирована серединой июня, после чего новых сообщений от артистки не появлялось.
Литвинова с 2022 года проживает во Франции, где у нее есть квартира в Париже. Она регулярно делилась в блоге фрагментами повседневной жизни и гастрольной деятельности, однако в последнее время активность в соцсетях прекратилась.
В последние годы актриса сосредоточена на театральных проектах и выступает с авторским спектаклем за рубежом. По имеющейся информации, она отказалась от гастролей в Израиле, объяснив решение текущей ситуацией в регионе. Театральные выступления остаются одним из её основных источников дохода.
Известно также, что в России у Литвиновой проживает мать, которую актриса периодически навещает.
На данный момент официальных комментариев о причинах отсутствия Литвиновой в публичном пространстве не поступало.