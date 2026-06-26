1. Слушал Эминема, чтобы избавиться от австралийского акцента
Джейкоб Элорди родился и вырос в австралийском Брисбене. Мечта об актерской карьере появилась у него еще в подростковом возрасте. Юноша понимал, что все возможности находятся в Голливуде, поэтому усердно работал над американским акцентом, слушая Эминема и… Вина Дизеля.
2. Стеснялся высокого роста
До того как увлечься актерством, Джейкоб всерьез занимался спортом — баскетболом и регби, где его высокий рост был преимуществом. Отец, Джон Элорди, мечтал именно о спортивной карьере для сына. Но однажды Джейкоб получил травму позвоночника и окончательно решил стать актером. И тут его рост — 196 сантиметров — неожиданно превратился в проблему: подобрать партнершу для такого героя было непросто. Поэтому в резюме Элорди нередко «уменьшал» свой рост до 190 сантиметров, чтобы чаще получать приглашения на кастинги.
3. Считает себя избалованным
У Джейкоба три старшие сестры. Он — самый младший ребенок и единственный мальчик в семье. Возможно, именно поэтому у него сложились особенно теплые отношения с матерью. Именно с ней актер появился на церемонии «Оскар» в 2026 году.
Мелиссу Элорди он называет «лучшим человеком на свете». Она поддерживала желание сына пробиться в Голливуд с самого начала, несмотря на сопротивление мужа. Когда Джейкоб учился в школе, Мелисса даже устроилась работать в школьную столовую, чтобы быть ближе к сыну. В одном из интервью актер признался, что женщины в семье его слишком избаловали.
4. Не любит свою роль в ромкоме «Калейдоскоп поцелуев»
Подростковая комедия Netflix «Калейдоскоп поцелуев» сделала Элорди звездой поколения зумеров. Он сыграл рокового красавца, а уже на следующий день после премьеры фильма в 2018 году на его страницы в соцсетях подписались около четырех миллионов человек. Однако сам актер неоднократно признавался, что не любит эту работу и считает фильм довольно поверхностным.
Возможно, именно поэтому позже он стал выбирать роли сложных и неоднозначных персонажей, таких как Нейт в «Эйфории». При этом Джейкоб не раз подчеркивал в интервью: не стоит романтизировать его героя. Он называет Нейта эмоциональным тираном, нарциссом и опасным человеком, предупреждая поклонниц, что с такими людьми не стоит строить отношения.
5. Перестал скрывать роман с Кендалл Дженнер
Во всех интервью Джейкоб подчеркивал, что не собирается обсуждать личную жизнь. Ради этого он даже удалил свои страницы в социальных сетях. Однако скрыться от папарацци оказалось невозможно. О романе Элорди и модели Кендалл Дженнер впервые заговорили в апреле 2026 года, когда их заметили вместе на фестивале Coachella. Затем пару неоднократно фотографировали на свиданиях в Санта-Барбаре, на Гавайях и в Токио. Известно также, что Кендалл прилетала вместе с Джейкобом в Австралию, где познакомилась с его семьей. По словам инсайдеров, их отношения становятся все серьезнее.
6. Набрал вес ради роли Элвиса
В 2023 году вышел фильм «Присцилла: Элвис и я», в котором Джейкоб сыграл Элвиса Пресли. Король рок-н-ролла предстает в картине далеко не идеальным человеком, стремящимся контролировать каждый шаг своей жены. Ради роли Элорди пришлось значительно набрать вес. Для этого он налегал на гамбургеры, бекон, пасту и картофель фри. Актер признавался, что никогда раньше не придерживался подобной диеты.
7. Считает самым верным другом свою собаку
Джейкоб обожает животных, особенно собак. Вместе с ним в Голливуде живет золотистый ретривер Лейла. Актер рассказывал, что оформил для нее специальные документы, позволяющие сопровождать хозяина даже там, куда обычно животных не пускают. По словам Элорди, Лейла делает его счастливым, а это уже вполне серьезная работа.
8. Отказался от роли Супермена
Один из любимых фильмов Элорди — «Темный рыцарь». Однако сам он не видит себя в роли супергероя. Актер даже отказался проходить пробы на роль Супермена, хотя многие считают, что внешне он идеально подходит для этого образа. По словам Джейкоба, сейчас его больше интересуют другие персонажи, хотя в будущем он не исключает, что может изменить свое мнение.
9. Побеждал в конкурсе моделей
В 16 лет Джейкоб по настоянию матери попробовал себя в модельном бизнесе и даже победил в одном из конкурсов, организованных агентством в Мельбурне. Однако очень быстро понял, что карьера модели его не привлекает, и настоял на том, чтобы пойти учиться актерскому мастерству.
10. Собрал внушительную коллекцию брендовых сумок
Несмотря на отказ от модельной карьеры, Элорди по-прежнему тесно связан с миром моды. Его образы как на красных дорожках, так и в повседневной жизни регулярно попадают в списки самых стильных. Особенно модных критиков восхищает его коллекция брендовых сумок, которую журнал Vogue назвал «выдающейся». Кроме того, актер является официальным амбассадором люксовых брендов Bottega Veneta и TAG Heuer.