Во всех интервью Джейкоб подчеркивал, что не собирается обсуждать личную жизнь. Ради этого он даже удалил свои страницы в социальных сетях. Однако скрыться от папарацци оказалось невозможно. О романе Элорди и модели Кендалл Дженнер впервые заговорили в апреле 2026 года, когда их заметили вместе на фестивале Coachella. Затем пару неоднократно фотографировали на свиданиях в Санта-Барбаре, на Гавайях и в Токио. Известно также, что Кендалл прилетала вместе с Джейкобом в Австралию, где познакомилась с его семьей. По словам инсайдеров, их отношения становятся все серьезнее.