Сэльма воспитывает 14-летнего сына одна. Отец Артура — Джейсон Блейк, с которым актриса состояла в отношениях с 2010 по 2012 год. Звезда не раз откровенно говорила о том, с какими трудностями сталкивается мать-одиночка. Ситуацию осложняет тяжелая болезнь — у Блэр диагностирован рассеянный склероз.