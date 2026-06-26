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Сэльма Блэр отпраздновала 54-летие и показала повзрослевшего сына

Актриса поделилась фото со своего дня рождения
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Сэльма Блэр
Сэльма БлэрИсточник: Legion-Media.ru

Сэльма Блэр показала фото с празднования своего дня рождения — актрисе исполнилось 54 года.  В соцсетях она опубликовала серию снимков с сыном Артуром Сент-Блейком.

Поклонники отметили, что мальчик заметно повзрослел. Он пришел на праздник в бежевом джемпере. Сама именинница выбрала для торжества бордовый костюм и белые туфли.

Сэльма Блэр с сыном / фото: соцсети
Сэльма Блэр с сыном / фото: соцсети

«Еще один год. Любовь во всех ее проявлениях. Торт, мой Артур, прекрасные люди. Спасибо», — подписала она снимки.

Сэльма воспитывает 14-летнего сына одна. Отец Артура — Джейсон Блейк, с которым актриса состояла в отношениях с 2010 по 2012 год. Звезда не раз откровенно говорила о том, с какими трудностями сталкивается мать-одиночка. Ситуацию осложняет тяжелая болезнь — у Блэр диагностирован рассеянный склероз.

«Моя главная проблема всегда была в усталости, а как знает любой родитель, особенно одинокий, лишней усталости в материнстве не место», — заключила звезда.

Ранее Сэльма Блэр и другие звезды «Блондинки в законе» воссоединились спустя 25 лет.