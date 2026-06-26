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Сарик Андреасян снимет новую экранизацию романа Ильфа и Петрова «12 стульев»

Съемки начнутся в 2027 году
Рита Захарова
Автор Кино Mail
Фото: соцсети
Фото: соцсети

Режиссер Сарик Андреасян сообщил в своем блоге, что планирует заняться новой экранизацией романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Съемки начнутся летом 2027 года. Кто сыграет Остапа Бендера и Кису Воробьянинова пока неизвестно.

«„12 стульев“! Моя следующая работа в рамках экранизации классики! Съемки летом 2027 года! Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете, кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» — написал Андреасян.

Свой пост в соцсетях режиссер сопроводил изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом, а также постером предстоящего фильма.

Фото: соцсети
Фото: соцсети

В данный момент режиссер работает над съемками эпопеи «Война и мир». В его ближайших планах также «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Вовка в Тридевятом царстве», «Домовенок Кузя 3» и байопик о Романе Костомарове.

Ранее роман «12 стульев» экранизировали неоднократно. Самыми известными и любимыми зрителями версиями остаются фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гомиашвили и мини-сериал Марка Захарова с Андреем Мироновым.