Режиссер Сарик Андреасян сообщил в своем блоге, что планирует заняться новой экранизацией романа Ильи Ильфа и Евгения Петрова «12 стульев». Съемки начнутся летом 2027 года. Кто сыграет Остапа Бендера и Кису Воробьянинова пока неизвестно.
«„12 стульев“! Моя следующая работа в рамках экранизации классики! Съемки летом 2027 года! Сценарий и кастинг в процессе. Как думаете, кто из актеров идеально подходит на Бендера и Воробьянинова?» — написал Андреасян.
Свой пост в соцсетях режиссер сопроводил изображениями, сгенерированными искусственным интеллектом, а также постером предстоящего фильма.
В данный момент режиссер работает над съемками эпопеи «Война и мир». В его ближайших планах также «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях», «Вовка в Тридевятом царстве», «Домовенок Кузя 3» и байопик о Романе Костомарове.
Ранее роман «12 стульев» экранизировали неоднократно. Самыми известными и любимыми зрителями версиями остаются фильм Леонида Гайдая с Арчилом Гомиашвили и мини-сериал Марка Захарова с Андреем Мироновым.