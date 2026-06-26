62-летний Брэд Питт не намерен жениться на своей девушке Инес де Рамон, хотя она очень старается стать частью его семьи. Источники, близкие к паре, подтвердили это изданию PageSix.
«У Брэда нет планов жениться, несмотря на то что Инес стала близка с его семьей», — заявил инсайдер.
По данным собеседника, 33-летняя Инес состоит в отношениях с Питтом с 2022 года и за это время сумела выстроить по-настоящему теплые и искренние отношения с его родственниками.
«Инес и семья Брэда регулярно поддерживают связь, и у них нет ощущения, что она "девушка Брэда". Когда они вместе, она просто часть семьи», — рассказал источник.
Он добавил, что де Рамон удалось найти общий язык со всеми: она проводит время с братом и сестрой актера, его племянниками и племянницами, посещает общие семейные сборы и «прилагает усилия, чтобы узнать каждого из них лично».
До этого Рамон состояла в браке с актером из сериала «Дневники вампира» Полом Уэсли. Они развелись в 2022 году.
Ранее стало известно, что Брэд Питт и его бывшая жена Анджелина Джоли посещали психолога после развода.