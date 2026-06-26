Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова поделилась радостным событием. Ее дочь Софья Рыжих получила аттестат об окончании девятого класса.
Актриса выложила в соцсети снимки с торжества, показав, в каком наряде она выходила на сцену.
«Порадуйтесь со мной, пожалуйста! Выпускной у моей Богини! Экзамены, слезы, бесконечные занятия, бессонные ночи… все позади. Теперь можно выдохнуть и немножечко отдохнуть. Моя прекрасная Софья, свети», — обратилась знаменитость к подписчикам.
Ранее артистка рассказывала, что дочери не хватило всего одного балла до пятерки по русскому языку. Как отметила Ксенофонтова, Софья сильно переживала из-за этого, ведь она лишилась возможности получить аттестат с отличием. Однако школьница смогла принять ситуацию и сделала для себя правильные выводы.