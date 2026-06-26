Ранее артистка рассказывала, что дочери не хватило всего одного балла до пятерки по русскому языку. Как отметила Ксенофонтова, Софья сильно переживала из-за этого, ведь она лишилась возможности получить аттестат с отличием. Однако школьница смогла принять ситуацию и сделала для себя правильные выводы.