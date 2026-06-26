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Звезда «Кухни» показала редкие кадры с повзрослевшей дочерью-выпускницей

Актриса Елена Ксенофонтова опубликовала фото с выпускного дочери
Елена Ксенофонтова с дочерью, фото: соцсети
Елена Ксенофонтова с дочерью, фото: соцсети

Звезда сериала «Кухня» Елена Ксенофонтова поделилась радостным событием. Ее дочь Софья Рыжих получила аттестат об окончании девятого класса.

Актриса выложила в соцсети снимки с торжества, показав, в каком наряде она выходила на сцену.

Дочь Елены Ксенофонтовой Софья, фото: соцсети
Дочь Елены Ксенофонтовой Софья, фото: соцсети

«Порадуйтесь со мной, пожалуйста! Выпускной у моей Богини! Экзамены, слезы, бесконечные занятия, бессонные ночи… все позади. Теперь можно выдохнуть и немножечко отдохнуть. Моя прекрасная Софья, свети», — обратилась знаменитость к подписчикам.

Елена Ксенофонтова с дочерью, фото: соцсети
Елена Ксенофонтова с дочерью, фото: соцсети

Ранее артистка рассказывала, что дочери не хватило всего одного балла до пятерки по русскому языку. Как отметила Ксенофонтова, Софья сильно переживала из-за этого, ведь она лишилась возможности получить аттестат с отличием. Однако школьница смогла принять ситуацию и сделала для себя правильные выводы.