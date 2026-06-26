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Звезда «Сватов» о блогерах и певцах в кино: «Да пускай приходят!»

Звезда «Сватов» Добрынин поддержал блогеров и певцов, снимающихся в кино
Николай Добрынин
Николай Добрынин

Актер Николай Добрынин в разговоре с «Газетой.Ru» поддержал блогеров и певцов, которые снимаются в кино. По мнению звезды «Сватов», нет ничего плохого в том, что артисты хотят играть в фильмах.

На премьере фильма «Дед Фомич» актер отметил, что ему удалось поработать на одной площадке вместе с блогершей Аней Покров. Он назвал ее «замечательным человеком». Добрынин подчеркнул, что не против съемок со звездами, не имеющими актерского образования.

«Да пускай приходят! Анечка — замечательный человек, мы подружились с ней. А другое дело, как дальше? В одном фильме сняться — ладно. У меня одно отношение к профессии, 42 года жизни посвятил ей. Она очень сложная, коварная, непредсказуемая. Я знаю, что многие и из шоу-бизнеса любят сниматься в кино. Ну, пускай снимаются», — поделился Добрынин.

Николай Добрынин в сериале «ВИА "Васильки"»
Николай Добрынин в сериале «ВИА "Васильки"»

С мнением актера не согласна Екатерина Волкова. Звезда «Ворониных» признавалась, что сейчас главные роли часто достаются блогерам и артистам, из-за чего страдают молодые профессиональные актеры. Волкова считает, что это «реальность киноиндустрии».

«Дед Фомич» — новая семейная комедия, сюжет которой рассказывает об авантюрном старике, мечтающем наладить отношения с детьми и внуками. Чтобы собрать их всех под одной крышей, он решает притвориться больным, но все идет не так, как он задумал. Премьера состоится 2 июля.