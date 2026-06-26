Звезда «Сватов» о блогерах и певцах в кино: «Да пускай приходят!»

«Да пускай приходят! Анечка — замечательный человек, мы подружились с ней. А другое дело, как дальше? В одном фильме сняться — ладно. У меня одно отношение к профессии, 42 года жизни посвятил ей. Она очень сложная, коварная, непредсказуемая. Я знаю, что многие и из шоу-бизнеса любят сниматься в кино. Ну, пускай снимаются», — поделился Добрынин.