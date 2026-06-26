Сериал «Сто лет одиночества» стал одним из самых амбициозных проектов Netflix на испанском языке и первой официальной экранизацией культового романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Экранизация знаменитого произведения долгое время считалась невозможной. Сам писатель был уверен, что перенести многослойную семейную сагу на экран без серьезных потерь практически нереально. Но эпоха стриминговых сервисов позволила рассказать историю в формате многосерийного проекта. Первый сезон, вышедший в декабре 2024 года, получил высокие оценки зрителей и критиков, а создатели сразу подтвердили, что история будет разделена на две части. Второй сезон завершит повествование о нескольких поколениях семьи Буэндиа, чья судьба неразрывно связана с одиночеством, любовью, войнами и мистическими событиями. В статье рассказываем, когда выйдет продолжение сериала «Сто лет одиночества» и другие известные подробности о проекте.