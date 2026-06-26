Сериал «Сто лет одиночества» стал одним из самых амбициозных проектов Netflix на испанском языке и первой официальной экранизацией культового романа Габриэля Гарсиа Маркеса. Экранизация знаменитого произведения долгое время считалась невозможной. Сам писатель был уверен, что перенести многослойную семейную сагу на экран без серьезных потерь практически нереально. Но эпоха стриминговых сервисов позволила рассказать историю в формате многосерийного проекта. Первый сезон, вышедший в декабре 2024 года, получил высокие оценки зрителей и критиков, а создатели сразу подтвердили, что история будет разделена на две части. Второй сезон завершит повествование о нескольких поколениях семьи Буэндиа, чья судьба неразрывно связана с одиночеством, любовью, войнами и мистическими событиями. В статье рассказываем, когда выйдет продолжение сериала «Сто лет одиночества» и другие известные подробности о проекте.
Когда выйдет 2-й сезон сериала «Сто лет одиночества»
Netflix официально объявил дату премьеры продолжения. Второй сезон сериала «Сто лет одиночества» выйдет 5 августа 2026 года.
Продолжение появится спустя почти два года после выхода первой части, премьера которой состоялась 11 декабря 2024 года. Изначально создатели планировали адаптацию как единый проект из 16 эпизодов, но позже было принято решение разделить историю на два сезона по восемь серий.
Где и как проходили съемки 2-го сезона сериала «Сто лет одиночества»
Как и первый сезон, продолжение снималось в Колумбии. Это было одним из принципиальных условий наследников Габриэля Гарсиа Маркеса, которые согласились на экранизацию лишь при условии сохранения культурной аутентичности произведения.
Для создания Макондо съемочная группа построила масштабные декорации, вдохновленные колумбийской архитектурой и атмосферой Карибского региона страны. Авторы стремились максимально точно передать мир романа, в котором реальность тесно переплетается с элементами магического реализма.
Над постановкой продолжения работали режиссеры Алекс Гарсиа Лопес и Лаура Мора Ортега. Визуальную часть проекта курировали оператор Пауло Перес и художники-постановщики Эухенио Кабальеро, Барбара Энрикес и Катрин Родригес. Благодаря их работе сериал получил кинематографический масштаб и атмосферу, напоминающую одновременно историческую драму и волшебную притчу.
Кто снимается во 2-м сезоне сериала «Сто лет одиночества»
Во втором сезоне зрители вновь увидят представителей семьи Буэндиа разных поколений. Поскольку сюжет охватывает десятилетия жизни Макондо, многие персонажи появляются в разные периоды своей жизни, что требует участия большого актерского ансамбля.
В проекте снимались:
Клаудио Катаньо,
Жеронимо Барон,
Марко Гонзалез,
Леонардо Сото,
Сузана Моралес,
Элла Бесерра,
Сантьяго Васкес,
Карлос Суарес,
Морено Борха и другие артисты.
Сценарий продолжения создавали Наталья Санта, Камила Брюгге, Альберто Альбатрос Гонсалес и другие авторы, стараясь максимально бережно сохранить структуру и дух оригинального романа.
О чем будет 2-й сезон сериала «Сто лет одиночества»
Продолжение сосредоточится на дальнейшей судьбе Макондо и семьи Буэндиа после событий первого сезона.
К финалу первой части Аурелиано оказался втянут в масштабный политический конфликт и фактически превратился в одного из лидеров вооруженного сопротивления. Город готовился к войне, а судьбы его жителей стремительно менялись под влиянием исторических потрясений.
Во втором сезоне зрители увидят последствия многолетних конфликтов, развитие Макондо и постепенные изменения, которые принесет технический прогресс. В город приходит железная дорога, появляются новые жители и возможности для торговли. Но процветание оказывается недолгим, а над семьей Буэндиа по-прежнему нависает роковое проклятие одиночества.
Как и роман Маркеса, сериал исследует темы любви, власти, памяти, судьбы и повторения исторических ошибок. Финальные эпизоды должны подвести историю к знаменитому завершению, которое считается одной из самых ярких развязок в мировой литературе XX века.
Интересные факты о 2-м сезоне сериала «Сто лет одиночества»
Продолжение уже называют одним из самых ожидаемых международных релизов Netflix 2026 года. Вот несколько любопытных фактов о проекте:
Второй сезон станет заключительной частью экранизации и завершит адаптацию всего романа Габриэля Гарсиа Маркеса.
Это первая официальная экранизация «Ста лет одиночества» за более чем полвека существования книги.
Сам Маркес долгие годы отказывался продавать права на экранизацию, опасаясь, что масштаб произведения невозможно передать в киноформате.
После смерти писателя его сыновья — Родриго Гарсия и Гонсало Гарсия Барча — выступили исполнительными продюсерами сериала.
Одним из главных условий семьи автора было создание проекта исключительно на испанском языке.
Первый сезон получил высокие оценки зрителей и критиков: на специализированных агрегаторах рейтинг проекта превысил 8 баллов из 10.
Среди сценаристов сериала — номинант на премию «Оскар» Хосе Ривера.
В числе режиссеров проекта — Алекс Гарсиа Лопес, работавший над сериалами «Сорвиголова», «Отбросы» и «Ведьмак».