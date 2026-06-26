Брэд Питт одержал важную победу в затянувшейся «винной войне» с Анджелиной Джоли

Спустя пять лет после тяжелого расставания пары в 2016 году, Питт захотел выкупить долю Джоли в винодельне. Переговоры не увенчались успехом, а в июле того же года калифорнийский судья дал Джоли разрешение на продажу ее доли. Узнав, кто стал покупателем, Питт пришел в ярость.