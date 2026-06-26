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Милли Бобби Браун знает, как сложилась судьба ее героини из «Очень странных дел»

Актриса пообещала создателям сериала держать это в секрете
Соня Жарова
Автор Кино Mail
Милли Бобби Браун
Милли Бобби БраунИсточник: Legion-Media

22-летняя актриса Милли Бобби Браун знает, чем на самом деле закончилась история ее героини из «Очень странных дел». Этим она поделилась на подкасте Happy Sad Confused — передает издание Deadline.

По словам звезды, создатели сериала братья Дафферы рассказали ей, как сложилась судьба Одиннадцать, но попросили сохранить это в секрете.

Милли Бобби Браун в сериале «Очень странные дела»
Милли Бобби Браун в сериале «Очень странные дела»

«Они сказали: "Никому не рассказывай". Поэтому мы дали своего рода секретное обещание. Больше никто не знает. Только мы трое. А что мы будем делать с этой информацией, решать им», — сказала Браун.

Ведущий подкаста решил проверить интуицию зала и спросил у зрителей, что, по их мнению, случится с Одиннадцать. Большинство ответило, что героиня выживет.

«У нас оптимистичная аудитория. Мне это нравится!», — отреагировала актриса.

Ранее Милли Бобби Браун рассказала о приемном материнстве.