22-летняя актриса Милли Бобби Браун знает, чем на самом деле закончилась история ее героини из «Очень странных дел». Этим она поделилась на подкасте Happy Sad Confused — передает издание Deadline.
По словам звезды, создатели сериала братья Дафферы рассказали ей, как сложилась судьба Одиннадцать, но попросили сохранить это в секрете.
«Они сказали: "Никому не рассказывай". Поэтому мы дали своего рода секретное обещание. Больше никто не знает. Только мы трое. А что мы будем делать с этой информацией, решать им», — сказала Браун.
Ведущий подкаста решил проверить интуицию зала и спросил у зрителей, что, по их мнению, случится с Одиннадцать. Большинство ответило, что героиня выживет.
«У нас оптимистичная аудитория. Мне это нравится!», — отреагировала актриса.
Ранее Милли Бобби Браун рассказала о приемном материнстве.