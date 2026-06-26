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Звезда фильма «Люди Икс» Тайлер Мэйн лишился бороды из-за онкологии

Подписчики массово поддерживают любимого артиста в этот сложный период
Тайлер Мэйн
Тайлер МэйнИсточник: Legion-Media.ru

59-летний актер Тайлер Мэйн не сдается в борьбе с редким онкологическим заболеванием. У звезды франшизы «Люди Икс» выявили рак груди — такая форма онкологии у представителей сильного пола фиксируется лишь в одном проценте случаев. Накануне артист рассказал в личном блоге, что на фоне болезни он лишился волос на лице.

На пятнадцатый день курса химиотерапии Тайлер опубликовал кадры, записанные в домашней обстановке, и показал, как из его густой бороды выпадают клочки волос. Через три дня актер прямо во время записи видео решил сбрить ее.

«Мы знали, что это произойдёт, но черт… Волосы и ногти — это быстрорастущие клетки, как опухоли, на которые направляется химиотерапия. Рене показала мне фотографии с нашей свадьбы, чтобы напомнить, что у меня не всегда была борода. Не могу дождаться, чтобы снова вырастить ее», — поделился актер.

Подписчики массово поддерживают любимого артиста в этот сложный период. В комментариях к публикациям они пишут множество ободряющих слов и желают Тайлеру скорейшего выздоровления.