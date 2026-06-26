Звезда фильма «Люди Икс» Тайлер Мэйн лишился бороды из-за онкологии

«Мы знали, что это произойдёт, но черт… Волосы и ногти — это быстрорастущие клетки, как опухоли, на которые направляется химиотерапия. Рене показала мне фотографии с нашей свадьбы, чтобы напомнить, что у меня не всегда была борода. Не могу дождаться, чтобы снова вырастить ее», — поделился актер.