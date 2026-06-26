В сети восхитились внешностью 65-летней звезды фильма «Назад в будущее»

Читатели издания высказались о кадрах в комментариях. «В отличие от некоторых актрис, выглядит красиво и естественно», «Никогда не считала ее красивой в лучшие годы, но сейчас она такая прекрасная и стареет с достоинством», «У нее действительно красивые ноги», «Выглядит лучше, чем в 1985 году», «Стала еще прекраснее», — заявили юзеры.