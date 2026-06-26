Майкл Гандольфини присоединился к актерскому составу пока безымянного блокбастера режиссерского дуэта Дэна Квана и Дэниэла Шайнерта — создателей нашумевшего «Все везде и сразу». Главную роль в фильме исполнит Мэтт Дэймон. В других ролях — Сандра О, Шон Кауфман и Чарльз Мелтон. Подробности проекта пока не раскрываются.
Кван и Шайнерт выступят не только режиссерами, но и авторами сценария. Вместе с Джонатаном Вангом они спродюсируют картину в рамках своего соглашения с Universal через компанию Playgrounds.
Гандольфини изначально пробовался на одну из главных ролей, но создатели посчитали его слишком взрослым для этого образа. Однако прослушивание впечатлило дуэт постановщиков настолько, что они предложили актеру другую роль в проекте.
Недавно Гандольфини появился во втором сезоне сериала «Сорвиголова: Рожденный заново», а также снялся в военной драме студии A24 «Под огнем». Кроме того, Майкл исполнил роль молодого Тони Сопрано в фильме «Множественные святые Ньюарка» — приквеле культового сериала «Сопрано», где его отец Джеймс Гандольфини сыграл легендарного гангстера.