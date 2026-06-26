Энн Блит родилась 16 августа 1928 года в штате Нью-Йорк. Карьеру начала в раннем возрасте: уже в пять лет выступала на радио, а в девять присоединилась к детской оперной труппе в Нью-Йорке. В начале 1940-х играла на Бродвее, после чего во время гастролей оказалась в Лос-Анджелесе и подписала контракт со студией Universal.