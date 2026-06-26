В США на 98-м году жизни умерла актриса Энн Блит — одна из представительниц золотого века Голливуда и номинантка на премию «Оскар». О ее смерти 24 июня сообщил тележурналист Джордж Пенначчо, заявивший, что Блит умерла от естественных причин.
Широкую известность актриса получила в 1940-е годы. В 1946 году она была номинирована на «Оскар» за роль второго плана в фильме «Милдред Пирс», где сыграла дочь героини Джоан Кроуфорд. Картина режиссера Майкла Кертица впоследствии была включена в Национальный реестр фильмов Библиотеки Конгресса США как значимое культурное произведение.
Энн Блит родилась 16 августа 1928 года в штате Нью-Йорк. Карьеру начала в раннем возрасте: уже в пять лет выступала на радио, а в девять присоединилась к детской оперной труппе в Нью-Йорке. В начале 1940-х играла на Бродвее, после чего во время гастролей оказалась в Лос-Анджелесе и подписала контракт со студией Universal.
Дебют в кино состоялся в 1944 году. Вскоре актриса временно прервала работу из-за травмы спины, однако позже вернулась на экран и продолжила карьеру в кино, на телевидении и в театре.
В 1960 году Блит получила звезду на Голливудской «Аллее славы».
С 1953 года она была замужем за врачом Джеймсом МакНалти, в браке родились пятеро детей. Супруг актрисы умер в 2007 году. В последующие десятилетия Блит периодически появлялась в телепроектах и занималась концертной деятельностью.
Энн Блит считалась одной из последних актрис эпохи классического Голливуда, чья карьера началась ещё в 1940-е годы.